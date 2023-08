Ca la noi, la nimeni – Iohannis nu este Icoana făcătoare de minuni!

Motto: „Știm de când lumea că peștele de la cap se-mpute; cu toate astea, mioriticii și balcanicii care suntem, continuăm să pescuim peștele cu cap cu tot. Ce-o fi, zău, în capetele noastre!?” – Nicolae Nicoară

Cu o zi înainte de Ziua Marinei Române, la Costinești, cineva n-a avut de lucru și a produs o explozie în apropierea digului cu stabilopozi. Una destul de puternică, că apa s-a ridicat la înălțimea unui bloc de șapte etaje, după cum spun martorii oculari. Toți experții militari, generali în rezervă și colonei, tot în rezervă, nu au fost de acord că aceia care puneau explozia pe seama unei mine marine, rărăcite dinspre frontul ucrainean. Cu toții susțineau că dacă ar fi fost o mină marină, la fața locului s-ar fi găsit schije metalice. Cum nu au fost, inclusiv autoritățile navale și militare au dat un comunicat ce susținea explozia, dar nu și existența unei mine marine!

TEMERE DEGEABA. Totuși, evenimentul a creat o oarecare temere în rândul oamenilor aflați la plajă pe Litoralul Mării Negre și, având în vedere desfășurarea Zilei Marinei, de duminică, a impus luarea mai multor măsuri de securitate.

În ultimele zile, ne-am confruntat cu vânt de peste 70 km/oră, ba chiar cu furtuni pe litoral, iar din păcate turiștii nu respectă avertizările celor de la Salvamar în privința pericolelor de înnec. Din care pricină s-a întâmplat și cel puțin câte două-trei victime pe zi!

PACE ȘI ARMONIE, PE FALEZA DIN CONSTANȚA. Ziua Marinei Române este sărbătorită, în fiecare an, chiar în Ziua Adormirii Maicii Domnului, adică de Sfânta Marie Mare, cum i se mai spune, cu mult fast. Și de această dată au participat, în deplină pace și armonie, președintele Klaus Iohannis, cu soția sa Carmen, prim-ministrul, Marcel Ciolacu, și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, al doilea om în stat.

Din cuvântul Preș. Klaus Werner Iohannis la Ziua Marinei am reținut că: „Țara noastră va susține Ucraina (invadată de armata Federației Ruse) atât cât va fi nevoie, iar piloții ucraineni ce vor pilota avioanele F16 vor fi instruiți în România. Țara noastră se bucură de cea mai solidă garanție de securitate atât din postura de membru al NATO, dar și din cea de contributor.”

Cum am mai amintit, prim-ministrul Marcel Ciolacu, prezent la festivitățile de pe faleza din Constanța, a declarat că „Anul acesta, dar și în viitor, România alocă și va aloca 2,5% din Produsul Intern Brut(PIB) pentru înzestrarea Armatei române.(…) Sfânta Maria să îi ocrotească pe marinari!”

10.000 DE CREDINCIOȘI, LA PELERINAJUL DE LA MĂNĂSTIREA NICULA. Nu știu cu precizie cam câți credincioși merg anual la Pelerinajul de la Iași, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar am impresia, totuși, că cel mai mare pelerinaj din România este cel de ieri, când 10.000 de credincioși s-au strâns la Mănăstirea Nicula. Unde, pe coate și în genunchi, credincioșii au înconjurat Biserica unde este depusă Icoana făcătoare de minuni. În fond, puterea credinței și încrederea în binele pe care-l aduce Icoana făcătoare de minuni, pe care cei 10.000 de credincioși o mângâie și își fac cruce în fața ei, e o magie veche de secole pentru românii ortodocși și aceasta are loc tot de Sfânta Maria, sau Adormirea Maicii Domnului, așa cum mai este cunoscută Ziua de 15 august.

ION PREDOȘANU