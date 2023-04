Ca la noi, la nimeni – Grâul ucrainean ne-a potopit, iar tăierile din chletuielile ministerelor sunt insuficiente, deocamdată !

Motto: „Nu toată lumea e capabilă să stea în mlaștină până la gât și să surâdă. Unii nu se pot abține să nu dea din mâini, încercând să iasă, chiar dacă astfel se scufundă cu totul.”

Octavian Paler

SCANDAL URIAȘ. Nu știu cum se face, dar dintre toate țările prin care grâul ucrainean urma doar să fie doar tranzitat, România este ultima care analizează și tot analizează fără a lua vreo decizie fermă. Chiar dacă fermierilor români le-a ajuns cuțitul la os și riscă cu toții să intre în faliment. Comisia Europeană s-a băgat peste interesele naționale și le-a cerut statelor de pe flancul Estic să permită tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul acestor țări, precum Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria și România, fără a percepe taxe vamale cerealelor ucrainene și produselor alimentare ce provin din Ucraina, cea greu încercată de războiul cu armata rusă invadatoare.

Până una-alta, Polonia, Slovacia și Ungaria au interzis orice pătrundere pe teritoriul lor a cerealelor ucrainele, a produselor lactate și a mierii provenite din Ucraina. Ce face România în acest timp? Nimic palpabil. Guvernul României se ferește ca Necuratul de tămâie să nu care cumva să supere Comisia Europeană. Abia mâine, ministrul Agriculturii, Petre Daea, dacă n-o fi avut cumva probleme cu moțiunea de cenzură la adresa domniei sale, promitea o discuție cu omologul său din Ucraina. Guvernul României nu intervine în scandalul cu grâul din Ucraina, probabil ca să nu crească prețul pâinii!

Să ne fie clar. Grâul din Ucraina este produs cu pesticide și nu respectă normele impuse statelor din Uniunea Europeană! Dar grâul din Ucraina nu tranzitează România, ci a fost adus aici la păstrare și vânzare la preț de dumping, obligând fermierii români să rămână cu grâul lor nevândut, să nu-și poată continua afacerile și deci să intre în faliment.

Polonia a interzis ca grâul ucrainean să mai treacă granița dintre Ucraina și Polonia. Nu doar grâul, ci și laptele și produsele lactate, produsele alimentare, dar și mierea de albine provenite din Ucraina sunt oprite la graniță. Sunt patru țări care-au interzis importurile din Ucraina – Polonia, Slovacia, Ungaria și Cehia – iar România parcă doarme. Marți, nu mai puțin de 1.000 TIR-uri ucrainene erau blocate la granița cu Polonia, iar pe calea ferată era același STOP!

„GAURA NEAGRĂ”, DE 20 MILIARDE LEI GREU DE ACOPERIT! Pirm-ministrul României, Nicolae Ciucă, le-a cerut tuturor miniștrilor Executivului condus de el să vină până săptămâna trecut cu propuneri de reducere cu 6% a cheltuielilor din fiecare minister. Unii au venit cu sume mai mici, alții cu sume mai mari, iar ministresa lui Preș. Klaus Werner Iohannis cu nimic. Ba mai mult, ministra lui Iohannis, Ligia Deca, de la Educație, a fost singura care nu a redus cheltuielile cu nimic, dar care are tupeul de a mai cere bani în timp ce Guvernul e pus pe tăieri.La cererea prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, celelalte ministere și-au tăiat bani din bugete, cu excepția, cum spunea, ministrului Educației, Ligia Deca. Ea a transmis că va cere bani în plus la următoarea rectificare bugetară.

IOHANNIS ZICE CĂ „GAURA” NU EXISTĂ! Ajustările cerute de prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, ar trebui s acopere o „gaură” din bugetul statului de 20 de miliarde de lei, despre care președintele Iohannis a declarat că nu există!

ION PREDOȘANU

P.S. JANDARMII AU ARESTAT ULTRAȘI STELIȘTI ȘI DINAMOVIȘTI. Zeci de suporteri au fost ridicați de jandarmi înaintea meciului de aseareă dintre Steaua și Dinamo, într-un așa-zis derbi al Ligii a II-a. La mulți s-au găsit materiale pirotehnice, iar jandarmii și polițiștii sunt dotați inclusiv cu aparatură de detectare a stupefiantelor. (Ion Predoșanu)