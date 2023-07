Burlan: PNRR e mult mai rigid decât Planul de restructurare!

Fostul președinte al Directoratului Complexului Energetic Oltenia (CEO), Daniel Burlan, s-a declarat optimist în privința renegocierii Planului de restructurare a companiei și, implicit, a funcționării energiei pe cărbune și după 2026. Burlan este convins că actuala conducere a companiei energetice a solicitat Comisiei Europene decalarea termenelor pentru oprirea grupurilor pe cărbune în funcție de punerea în funcțiune a grupurilor pe gaze. Potrivit fostului șef al CEO, PNRR e mult mai rigid decât Planul de restructurare, în condițiile în care Comisia Europeană acceptase ca grupul 7 de la Turceni să fie oprit la finele acestui an, însă termenele asumate de România în PNRR a determinat oprirea acestuia la 1 iunie.

Fostul președinte al Directoratului CEO, Daniel Burlan, este convins că se vor decala unele termene de închidere de capacități, prevăzute în Planul de restructurare, în contextul în care calendarul de punere în funcțiune a noilor investiții nu a fost respectat. ,,Orice termen din Planul de restructurare poate fi renegociat cu Comisia Europeană sau poate fi motivat, pentru că sunt termene care nu sunt respectate. Există acele raportări semestriale la comisia europeană a gradului de realizare a măsurilor din Planul de restructurare. Atunci când una din măsuri nu este cu cea din Planul de restructurare se fac justificări. Comisia Europeană nu este atât de rigidă încât să nu înțeleagă. Avem termene din Plan care sunt întârziate, și în ceea ce privește investițiile noi. Din cauza întârzierilor negocierilor cu partenerii, termenele au fost întârziate”, a afirmat Burlan. Fostul șef al CEO e explicat că producătorul energetic raportează, semestrial, Comisiei Europene stadiul de implementare a Planului de restructurare și a exemplificat că, în privința grupului energetic 7 Turceni, CE acceptase ca acesta să funcționeze până la finele acestui an, numai că Planul Național de Redresare și Reziliență a făcut ca blocul energetic să fie închis la 1 iunie. ,,Noi, în momentul în care facem acele raportări și motivăm menținerea unor grupuri, cum a fost cazul grupului 7 de la Turceni, care s-a oprit la 1 iunie, în discuția pe care am avut-o cu Comisia Europeană, anul trecut, le-am spus că o să prelungim funcționarea blocului 7 până la sfârșitul anului 2023. Comisia Europeană a înțeles, dar mai există și acel PNRR care e mult mai rigid decât Planul de restructurare. S-au făcut două raportări până acum, urmează a treia raportare, luna aceasta”, a precizat ex-președintele Directoratului CEO, într-o emisiune online. Burlan este convins că va exista o decalare a termenelor de oprire a grupurilor pe cărbune și este de părere că Directoratul CEO a solicitat Comisiei Europene prelungirea cu un an, până la intrarea acestora în rezervă de capacitate. ,,Încă sper ca energia pe cărbune să mai dureze. Planul de restructurare este 2021-2026. Nu se închide compania în 2026, deci nu poate să fie un plan de închidere. Trebuie să demonstrezi că, după finalizarea Planului de restructurare, pe o perioadă, ești profitabil și de aceea au fost făcute proiecții de situații financiare până în 2030. Decalare termenelor pentru punerea în funcțiune a grupurilor pe gaze ar trebui să însemne și decalarea opririi grupurilor pe cărbune. Noi o să facem o astfel de propunere, de solicitare și cred că actualul Directorat a înaintat o astfel de propunere: prelungire cu un an și cu decalare de termene de oprire a capacităților pe cărbune. Comisia Europeană și Consiliul Concurenței au reținut că statul român va trebui să facă o lege a decarbonării în care să coreleze opririle de capacități cu punerile în funcțiune de noi capacități”, a conchis Daniel Burlan.

Claudiu Matei