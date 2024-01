Basic strânge rândurile după eșecul cu Voluntari: ,,Urmează un meci important”

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu va evolua în play-out-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin. Gorjenii au sperat la o clasare în faza superioară a competiției, o clasare care ar fi dus automat și la îndeplinirea obiectivului: salvarea de la retrogradare. În ultimul meci de acasă, formația lui Kresimir Basic a fost depășită clar de CSO Voluntari. S-a terminat 67-100, după o repriză secundă de coșmar. Pe sferturi, scorul a fost 20-18, 19-23, 15-30, 13-29. Gazdele au fost copleșite din afara semicercului, într-o seară în care ,,shooterii” ilfovenilor au făcut diferența. 57% dintre aruncări le-au intrat vizitatorilor de la trei puncte, față de numai 29% reușite, câte a avut CSM. Oponenții au fost superiori și la libere, cu un procent de 87, față de 59. Dimitrius Underwood a acuzat o lovitură la deget și nu a terminat meciul pe parchet. Chiar și așa, a fost cel mai bun marcator al amfitrionilor.

Conducătorul de joc american a contabilizat 20 de puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive. L-au urmat Jalen Dupree și Arsenije Vuckovic, ambii cu 15 puncte. Tânărul Andrei Bărăgan a încercat să explice eșecul gorjenilor, care au întâlnit totuși o echipă cu pretenții la vârful campionatului.

,,Nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua, nu am mai jucat ca o echipă. Am jucat individual și nu ne-am apărat, așa cum am făcut-o în prima repriză. Este mai greu când nu avem o rotație lungă, acest lucru a contat. În play-out vom fi bine dacă jucăm colectiv, așa cum am făcut-o în prima repriză. Eu spun că vom face partide foarte bune”, a declarat Bărăgan. Antrenorul Kresimir Basic privește acum spre partea a doua a campionatului. Până atunci, echipa sa trebuie să câștige la Timișoara, pentru a adăuga la zestrea cu care va intra în play-out. ,,Am jucat 25 de minute un baschet bun, însă de la o liberă ratată, am primit 6 aruncări de 3 puncte. Este pentru prima oară în acest sezon când echipa a căzut, s-a destrămat și nu a mai continuat să lupte așa cum a făcut-o până acum. O să vedem ce s-a întâmplat cu Underwood, nu a părut o accidentare atât de serioasă la prima vedere.

Diferența era prea mare în favoarea echipei adverse și am considerat că nu mai este necesar să-l folosim, el fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri.

Mai avem un meci important la Timișoara, pe care vom încerca să-l câștigăm. Trebuie să ne adunăm, să ne recăpătăm concentrarea, începând de luni, pentru că ne așteaptă, de asemenea, un meci foarte greu. Şi ei își doresc victoria, așa că vom vedea cum ne vom descurca”, a spus croatul. Înainte de ultimul meci din sezonul regulat, CSM Târgu Jiu are șase victorii și nouă înfrângeri în LNBM.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 3p, Dimitrius Underwood 20p, Alexandru Berca, Noam Weinberg 4p, Ethan Wright, Robert Paliciuc, Camil Berculescu, Cameron Oluytan 7p, Jalen Dupree 15p, Adrian Vaida 3p, Arsenije Vuckovic 15p, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Partida cu Timișoara va avea loc sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 18.00, în Sala ,,Constantin Jude” din Banat.

Cătălin Pasăre