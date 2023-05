Baschetbaliștii gorjeni merg la Turneul Final

Baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu Under 13 au înregistrat două victorii în ultimul turneu din Grupa a 4-a. Succesele de la Constanța, cu ACS Cuza Pirates Brăila (48-41) și CSU Sibiu (60-44), i-au dus pe gorjeni la Turneul Final din Grupa Valorică B. ,,A fost o abordare concretă a sportivilor noștri în ceea ce privește derby-ul acestui turneu. Dacă sibienii erau oarecum favoriți, noi am crezut în munca noastră de până acum, am crezut în atacul nostru prin finalizări concrete şi considerăm acum, după obținerea victoriei, că am lucrat fără erori prea mari în defensivă. Sportivii noștri s-au expus la un consum energetic major și nu au mai cedat poziția la conducerea pe tabelă. Copiii sunt bine și fericiți”, a declarat antrenorul Carlos Popescu după câștigarea ultimului meci. Cu patru victorii din cinci jocuri, elevii lui Carlos Popescu au terminat seria pe locul 2. Singura înfrângere a fost în faţa echipei Stomart Iaşi.

CSM Târgu Jiu: Tudor Crîngulescu, Luca Pop Manta, Matei Scornea, Vladimir Gugea, Radu Puiu, Dorel Sandu, Darius Savu, Andrei Popescu, Rareş Staicu, Ciobanu Rareş, Horia Sgondea. Antrenor: Carlos Popescu.

Cătălin Pasăre