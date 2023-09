Baschetbaliștii gorjeni, învinși de Dinamo. Ultimul sfert a făcut diferența

CSM Târgu Jiu a cedat în etapa inaugurală a Ligii Naționale de Baschet Masculin, sezonul 2023/2024. Trupa gorjeană a fost învinsă în deplasare, de Dinamo, într-un meci care a stat sub semnul echilibrului până aproape de final. În cele din urmă, bucureștenii s-au impus cu 78-65 (22-21, 13-16, 18-14, 25-14). Kresimir Basic nu s-a putut baza la acest joc pe o piesă cu greutate. Pivotul Arsenije Vuckovic, bolnav, nu a putut fi folosit în duelul cu alb-roșii, iar ofensiva a scârțâit serios din această cauză. Din păcate, și mingile pierdute au ,,contribuit” la eșecul din prima etapă. ,,35 de minute am fost în meci, dar, la final, diferența s-a făcut la deciziile în momente decisive. Am avut 19 mingi pierdute, care este un număr foarte mare, plus că ofensiv am marcat doar 65 de puncte. Cei drept că azi am jucat și fără un al doilea om mare sub panou, pentru că ne-a lipsit Arsenije Vuckovik. În aceste condiții, este greu să câștigi împotriva unei astfel de echipe, cum este Dinamo”, a declarat Basic pentru site-ul oficial al grupării gorjene. Jason Hubard a condus ofensiva gorjenilor cu 18 puncte, urmat de Octavian Popa Calotă, cu 15.

CSM Târgu Jiu: Jason Hubard 18p, Andrei Bărăgan 3p, Dimitrius Underwood 12p, Alexandru Berca, Noam Weinberg 3p, Octavian Popa Calotă 15p, Ethan Wright 5p, Camil Berculescu, Jalen Dupree 9p, Adrian Vaida, Flavius Toropu, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Cătălin Pasăre