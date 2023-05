Baschet cu zâmbetul pe buze! CSM a trecut și de Galați

CSM Târgu Jiu va evolua în ,,finala” play-out-ului din LNBM. Gorjenii au învins-o pe CSM Galați și în meciul doi și vor juca acum pentru locul 11. Meciul de la Târgu-Jiu a fost strâns doar în prima parte. Deși mai mereu la conducerea partidei, gazdele au cedat avantajul spre finalul sfertului doi, dar au reușit să revină până în pauză, 41-39. Repriza secundă a fost total la discreția gorjenilor. Cu poftă de joc, amfitrionii i-au ,,bombardat” pe gălățeni de la linia de trei puncte. Diferența a devenit din ce mai mare, iar trupa lui Kresimir Basic a câștigat perioadele rămase de joc: 23-16, 28-14. Americanii au făcut legea pentru formația din Târgu-Jiu. Anthony Durham (25p), Dylan Frye (22p) și Shamiel Stevenson (21p) au fost lideri la puncte pentru gazde. Ce începe prost, se poate termina bine. A fost și concluzia lui Dylan Frye, care pare tentat de o revenire la Târgu-Jiu. În opinia sa, antrenorul Kresmir Basic și jucătorii aduși în iarnă au schimbat fața echipei. ,,A fost un meci bun, am deschis foarte bine primul sfert, după care în al doilea sfert am redus un pic din intensitate și din turație. La pauză am vorbit să fim mai agresivi, să împingem mai bine mingea. Am făcut asta în a doua repriză, ne-am ridicat nivelul de intensitate, iar când dăm drumul la minge și jucăm în această manieră putem să ne măsurăm forțele cu oricine. Echipa s-a schimbat odată cu venirile din iarnă. Au fost adiții foarte bune, circulația mingii a devenit mai bună și practicăm un baschet care place ochiului.

Dacă oferta va fi una bună din punct de vedere financiar, mă voi întoarce aici. Îmi place orașul și sunt deschis la negocieri. Am terminat foarte bine acest sezon, este un final fericit. Ne batem pentru locul 11 în condițiile în care am deschis foarte rău campionatul. Ne-am fi dorit să fi început acum, să ne batem pentru play-off, dar suntem fericiți pentru acest parcurs”, a concluzionat fundașul CSM-ului. Antrenorul Kresimir Basic s-a declarat satisfăcut de atmosfera care există la echipă. Gorjenii se distrează pe teren, dar își fac și treaba, iar mărturie stau cele șase victorii consecutive obținute. ,,Felicitările trebuie să meargă către jucători, ei au înțeles în primul rând mesajul. Au înțeles că trebuie să jucăm ca o echipă, să luptăm foarte mult, să ne ridicăm la acest nivel. Le-am spus la pauză că trebuie să luptăm la fel de mult ca la antrenamente. Am intrat foarte bine în repriza a doua, am jucat agresiv și, până la urmă, acesta a fost drumul către rezultatul final. Este păcat că totul se termină acum, dar va trebui să luptăm și în următoarele meciuri și să ne atingem potențialul maxim. Ar fi grozav să terminăm pe locul 11, pentru că acum câteva luni eram în alt loc. Acum avem această șansă și sunt fericit pentru evoluția jucătorilor. Se vede că joacă un baschet cu zâmbetul pe buze și se simt bine împreună, iar acestea sunt cele mai importante lucruri pentru un antrenor”. În finala play-out-ului, CSM Târgu Jiu va întâlni CSM Târgu Mureș. Formația adversă are avantajul terenului propriu. Se joacă după sistemul cel mai bun din trei meciuri.

Cătălin Pasăre