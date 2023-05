Avram Iancu înoată în apele pe care a mers Isus!

Încă o provocare maximă pentru bibliotecarul din Valea Jiului care, în ultimii ani, a doborât record după record când a intrat în apă ca să înoate. Acum el mărturisește că este „în fața celui mai special înot din viața mea” și astă pentru că „voi înota acolo unde Hristos a umblat pe ape, voi traversa înot Marea Galileii, pe toată lungimea ei”. Acesta este anunțul pe care sportivul l-a făcut la sfârșitul lunii trecute, când a și decolat spre Israel de pe aeroportul „Avram Iancu” din Cluj Napoca. „Au fost zeci de discursuri motivaționale în care am scos în evidență faptul că prin credință se poate umbla pe ape, la propriu și la figurat. Recunoșteam că nu dețin statura spirituală încât să pot umbla pe ape, însă, știam că pot măcar să traversez marea înot, prin credință. Evident că mă refeream la Canalul Mânecii. În momentul în care am aflat că se organizează în mod oficial traversări ale mării unde Hristos a umblat pe ape, mi-a intrat la suflet, în mod instantaneu, acest înot. Înotul în Sea of Galilee este guvernat, organizat și ratificat de către Galilee Marathon Swimming Association (GMSA), fiind recunoscut de către toate marile organizații mondiale de înot în ape deschise. Sunt programat să înot într-una din zilele cuprinse între 30 aprilie și 4 mai, programările făcându-se prin trimiterea documentației necesare, cu minim 45 de zile înaintea înotului. Dincolo de efortul sportiv de a înota peste 20 de kilometri, mă copleșește încărcătura spirituală și toată simbolistica locului. E locul unde Hristos a umblat pe ape, e locul unde a potolit furtuna, e locul pescuirii minunate, e locul unde a înmulțit pâinile și câte și mai câte. E locul unde doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale și pentru tot ceea ce am putut realiza în acest domeniu frumos al înotului în ape deschise”, a transmis Avram Iancu la plecarea din țară.

Gelu Ionescu