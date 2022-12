Avarie de incompetență!!! O alunecare de teren a acoperit, aproape în totalitate, un excavator la Jilț Sud!

*Șeful UMC a ignorat un document în care era expus tocmai riscul producerii unei alunecări în acea zonă!

Situație extrem de gravă, la exploatarea minieră Jilț Sud, după ce un excavator a fost prins de o surpare masivă de taluz. Din fericire, nu a fost lovit niciun muncitor, însă pagubele materiale sunt uriașe. Minerii de la Jilț Sud spuneau, duminică dimineața, că alunecarea continuă să avanseze, în ciuda eforturilor de degajare a materialului pentru eliberarea rotorului excavatorului, iar malul de pământ a acoperit și un grup de șenile. Unul dintre excavatoriștii cu peste două decenii lucrate pe utilajul acoperit acum de pământ, pensionat în urmă cu câteva luni, a lăsat să se înțeleagă, într-o postare de o rețea de socializare, că nu se respectă monografia de lucru. Există mai multe voci care spun că nu se respectă anumite reguli tehnice în procesul de exploatare și îl găsesc vinovat pe șeful UMC Jilț, Doru Dancău, cel care a ignorat un referat al șefului de sector de la Jilț Sud în care prezenta tocmai riscul producerii unei alunecări în zona respectivă.

Rotorul excavatorului E12, tip 1400, din cariera Jilț Sud, a fost prins de o alunecare de taluz, sâmbătă dimineața, în jurul orei 7,00, fiind captiv sub malul de pământ. Toată ziua de sâmbătă s-a lucrat la degajarea materialului steril, cu utilaje terasiere, iar vestea bună era că nicio persoană nu a fost lovită în vreun fel. Oamenii spuneau că sunt doar pagube materiale, însă erau îngrijorați de faptul că alunecarea părea să continue. În cursul serii, situația se agravase vizibil, pentru că alunecarea continua să avanseze, în ciuda eforturilor de degajare a materialului pentru eliberarea rotorului excavatorului. ,,La ora asta malul de pământ a acoperit și un grup de șenile. Acum nu mai sunt oameni acolo, este doar unul de pază care transmite evoluția. Ceilalți sunt plasați pe alt utilaj. În ultimul timp, dacă e personal puțin, așa fac, mută la personal de colo-colo”, relata unul dintre angajații carierei.

Primele fotografii cu excavatorul cuprins de malul de pământ au fost postate de un fost angajat al Jilț Sud, pensionat în această vară, care lucrase, în ultimele două decenii, exact pe acest utilaj. ,,Așa se respectă monografia de lucru”, este mesajul fostului excavatorist, care lasă de înțeles că nu se respectă anumite repere tehnice de excavare și haldare. Duminică dimineața, situația excavatorului de la Jilt Sud a devenit extrem de gravă, în condițiile în care alunecarea a avansat peste noapte și a acoperit și șenilele utilajului, spărgând peretele compartimentului de ungere. Directorul Sucursalei Miniere a CE Oltenia, Florentin Gheorghescu, a declarat că, duminică, în jurul orelor 14,00 se lucra la eliberarea excavatorului, iar alunecarea se oprise.

,,Nu a acoperit șenilele, a ajuns până lângă ele, doar rotorul a fost acoperit. Utilajul e stabil, din punct de vedere al portanței, nu are niciun fel de risc, însă este steril foarte mult pe care trebuie să-l îndepărtăm, să-l curățim foarte bine, și să-l scoatem din zonă. Aici, în zona asta, e o alunecare mai veche, au fost puse niște ovoide, întotdeauna a alunecat, însă trebuia să fi trecut prin zona asta ca să putem să deschidem cariera. Nu cred că are legătură cu monografia de lucru”, a precizat Gheorghescu.

Alunecare cu repetiție

Trebuie amintit faptul că, în august 2020 a mai fost un eveniment asemănător la excavatorul E01. Atunci a materialul căzut și a rupt cabina excavatorului, iar excavatoristul a reușit să scape ca prin minune, însă s-a ales cu o fractură de brat și claviculă.

Și la cariera Jilț Nord a avut loc, în urmă cu ceva vreme, o alunecare de taluz, însă cu toate că nu au fost afectate utilaje de mare capacitate, ci doar transportul sterilului, producția a fost oprită câteva săptămâni.

Dancău rezistă!

UMC Jilț, care are în subordine cele două exploatări miniere de lignit de la Jilț Nord și Jilț Sud, este condusă de Doru Dancău, susținut de nașul său, liderul sindicat Adrian Marciuc, președintele Sindicatului Mine Energie Jilț și vicepreședinte al Federației ,,Univers”. Trebuie spus că, în urmă cu trei luni, șeful de sector Iulian Bogdan de la Jilț Sud a înaintat un referat către conducerea UMC Jilț și Sucursala Minieră prin care atrăgea atenția în legătură cu riscurile de alunecare de teren în zona respectivă, însă documentul nu a fost luat în calcul. ,,Au încălcat cu bună știință limitele treptei de lucru. Excavatorul EsRc 1400 30/7 are înălțime maximă de excavare 30 de metri, iar în zona de lucru, unde s-a produs alunecarea, înălțimea frontului de lucru depășește cu cel puțin 10 -12 metri înălțimea maxima a excavatorului. Mai mult, Dancău a ignorat tot ce i-a pus Bogdan pe hârtie, că el e mare specialist. Dacă se face anchetă să caute referatul lui Bogdan, să vedem dacă mai rezistă în funcție incompetentul Dancău. Doar dacă nu-l protejează și cei de la CEO. Atunci trebuie anchetă guvernamentală. Oricum, în situația actuală, chiar dacă scapă doar cu atât, costurile de repunere în funcțiune vor fi astronomice. Cine e răspunzător pentru asta?”, afirmă unul din specialiștii în minerit din zona Jilț.

Claudiu Matei