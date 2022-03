AUDIO: Afacerea ,,Cavoul” cu girul PNL Motru

Nu este un secret faptul că pentru a obține un loc de veci în Cimitirul Ploștina trebuie să ai pile la partid. Asta o demonstrează o înregistrare audio care rulează pe rețelele de socializare în care un cetățean povestește modul în care se obține un loc de veci ,,mai bun” la Motru. Asta, de parcă în cimitir obții un loc mai în față ca să vinzi mici sau bere.

Mai exact, cetățeanul povestește că pentru un astfel de loc l-ar fi sunat pe Gigel Jianu, membru în Directoratul CEO și lider din umbră al PNL Motru. Acesta îl asigură pe solicitant că îl va ajuta dar că pentru asta este nevoit să vorbească cu Dan Matei, pe atunci director la DP Motru, totodată lider al organizației municipale a PNL, iar problema se va rezolva.

De altfel, în ultimul an, în Cimitirul Ploștina s-au realizat zeci de cavouri de către DP Motru, la îndemnul fostului director Dan Matei, pentru care solicitanții au plătit între 8000-9000 de lei. Acești bani nu au reușit însă să acopere cheltuielile societății CL, motiv pentru care, în prezent, DP Motru înregistrează peste 700.000 de lei pierderi. În timp ce cetățeni onești fără pile și relații de partid așteaptă, de ani de zile, să primească un loc de veci, mulți fiind bolnavi sau bătrâni, mai marii PNL Motru aleg să împartă aceste locuri pe apartenența politică sau alte interese. Șocant este că niciodată cei împricinați nu au recunoscut aceste practici, deși Gorjeanul a arătat lucrările de proastă calitate dar și nemulțumirea solicitanților de bună credință a unui loc de veci. În schimb, liberalul Dan Matei chiar recunoaște, într-un interviu, că ia în calcul să conducă iar DP Motru chiar dacă gaura financiară lăsată este mare. Momentan, DP Motru nu are director, are membru AGA în persoana lui Dorin Iovan, membru PNL, votat de CL Motru.

A.S.