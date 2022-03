Au fost stabiliţi ,,stranierii” care intră în vederile selecţionerilor

Sfârşitul săptămânii trecute a adus şi primele convocări la naţionalele de fotbal ale României. Este vorba despre fotbaliştii care sunt legitimaţi la cluburi în afara ţării. Pe lista finală, ce va fi comunicată ulterior, se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de fotbaliști din Liga 1. La echipa mare, Edward Iordănescu a făcut 24 de convocări preliminare. România va disputa două partide amicale în luna martie: cu Grecia, vineri, 25 martie, ora 20.15, pe stadionul Steaua şi Israel, marți, 29 martie, ora 20.45, pe stadionul Netanya

Sunt în vederile selecţionerului

PORTARII: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘII: Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristi Ganea (Aris Salonic |Grecia, 8/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vasile Mogoș (Crotone | Italia, 4/0), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘII: Alexandru Băluță (Pușkaș Akademia | Ungaria, 8/1), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Dennis Man (Parma | Italia, 9/1), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 30/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 0/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Olimpiu Moruțan (Galatasaray | Turcia, 3/0), Dorin Rotariu (Atromitos | Grecia, 10/1);

ATACANȚII: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).

Şi cei doi selecționeri, Florin Bratu și Bogdan Lobonț, au anunțat lista preliminară de jucători din străinătate chemați la loturile Under 21, respectiv Under 20, la acțiunea din luna martie. Naționala U21 a României continuă pregătirea pentru turneul final din 2023, găzduit de România și Georgia. Calificată deja la EURO 2023 din postura de țară gazdă, România U21 dispută meciuri amicale pe perioada preliminariilor. În luna martie, tricolorii Under 21 au programate două jocuri amicale: cu Finlanda U21 (25 martie, la București, pe stadionul Arcul de Triumf, de la ora 17.15) şi Maroc U21 (29 martie, Rabat). Pentru aceste două partide, Florin Bratu a apelat la Alexandru Țârlea (Alaves / Spania), Ricardo Farcaș (Siena / Italia), Marius Corbu (Akademia Pușcaș / Ungaria) și Andrei Mărginean (Messina / Italia). De partea cealălaltă, România Under 20 are programate două meciuri de pregătire, cu Norvegia (24 martie), la Ploiești, pe stadionul ,,Ilie Oană”, și cu Elveția (28 martie), la Wil. Pentru această acțiune, selecționerul Bogdan Lobonț va apela la patru jucători care evoluează în afara României: Louis Munteanu (Fiorentina / Italia), Antony Petre (Union Clodiense / Italia), Andrei Antonio Anton (Torino / Italia) și Cosmin Oprean (Cittadela / Italia).

Cătălin Pasăre