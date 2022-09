ATELIERUL NAȚIONAL DE POEZIE ȘI CRITICA POEZIEI „SERILE LA BRĂDICENI”, LA CEA DE-A XXVI-A EDIȚIE

„MIRACOLUL DE BRĂDICENI”, NR.29/2022

La cea de-a 26-a ediție a Atelierului Național de Poezie „Serile la Brădiceni” se lansează numerele 28 și 29/2022 din revista „Miracol de Brădiceni”. Cum numărul 28 l-am prezentat deja, mă ocup acum de numărul al douăzecișinouălea.

„Accentele polikratice” ale lui Ion Popescu-Brădiceni se referă, în maniera-i necruțătoare, la triada periculoasă civic „Puterea, potentații și masele”. Ideea de bază este aceasta; capitalismul și socialismul sunt azi la baionetă unul cu celălalt. De altfel în ciclul său poematic „Oratoriul pentru pacea mondială” poetomul Ion Popescu-Brădiceni demască, vitriolant, războiul mârșav al lui Putin și-al țarismului bolșevizat din actuala conducere a Federației Ruse împotriva Ucrainei ce se vrea independentă și democratică în continuare.

Silviu Doinaș Popescu comentează, evident că elogios, cartea de căpătâi a poetului Ion Popescu-Brădiceni „Cartea Vieții: Supremația Eului”, apărută la „Limes”-ul lui Mircea Petean și aflată la Librăria Cărturești din București spre vânzare.

Corect axiologic dar și literar cu generația optzecistă și columnistă, directorul publicației – care, precizez, se lansează pe 8 septembrie 2022, la Brădiceni – Ion Popescu-Brădiceni republică la rubrica tradițională deja „Restituiri” poeme ale lui Tudor Voinea, un poem bilingv româno-german, al lui N.Steinhardt „Nachtmusik” și o cronică plastică „Între muzică” și geometrie” (despre sculptura lui Mihai Țopescu – n.m.) dar și un eseu al universitarului Ștefan Cucu (fost dascăl de latină la „Spiru Haret” – n.m.) despre „Dimensiunea umană a operei argheziene”.

Dar tot o restitutio in integrum este și interviul lui Dan Gr. Pupăză cu tatăl său, etnograful și muzeograful Grigore Pupăză, despre „Muzeul Sătesc Arcani”, un document salvat in extremis din ghearele securității dejistostaliniste de către familie.

Invitați de onoare sunt laureatul ANPCP „S.L.B.” pe anul 2011. Vasile Spiridon cu eseostudiul „Avangardistul îmblânzit” despre marele poet român avangardist Geo Dumitrescu; apoi Dan Ionescu cu o prezentare a operei literarștiințifice a Rodicăi Pospai Păvălan; bineînțeles însăși istoricul literar Rodica Pospai Păvălan face un portret al traducătorului și poetului Victor Buescu.

La rubrica „Autograf” semnează poeții Marilena-Carmen Rădulescu. Laureații celei de-a XXVI-a ediție a A.N.P.C.P „S.L.B” Gabriela Gheorghișor și Liviu Capșa sunt prezenți și ei cu câte un ciclu de poeme extraordinare, axate în această sfâșiată lume actuală între o idealitate perenă și o realitate nemernică.

Scriitorii târgujieni contemporani sunt prinși și ei în sumar în corpore: George Drăghescu, Ion Elena, Dumitru Tâlvescu, Pavel Popa Misăilă, George Cârstoiu, Spiridon Popescu (cu un medalion la 70 de ani), C. Braia, Radu Cârstoiu, Carmen Doreal, Nicolae Rădoi, Gelu Birău.

Din Motru, contribuie la reușita numărului 29/2022, Ion Sabin Cerna, Nicoleta-Katalina Pauliș, Romolus Nicolae, Ileana Spineanu Morega, Mircea Tutunaru, Gheorghe Vasiluță.

Grupul poeților brădiceneni (membri ai Cenaclului „Serile la Brădiceni”) compleatează un cuprins bogat și variat. Aceștia sunt: Silviu D. Popescu (cu poemele „Trecerea și Drumul”), Elis Râpeanu (cu articolul „Dr. Grigore Lupescu – senior al epigramei”), Ion Căpruciu, Victoria Stolojanu-Munteanu.

Dan Adrian Popescu