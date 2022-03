ANUNȚ – Primăria comunei Săulești organizează procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale în afara organigramei în cadru proiectului ,,Sprijin pentru comunitatea marginalizată din comuna Săulești, județul Gorj”

Primăria comunei Săulești, cu sediul în comuna Săulești, sat Săulești, județul Gorj, organizează procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale în afara organigramei în cadru proiectului ,,Sprijin pentru comunitatea marginalizată din comuna Săulești, județul Gorj”:

• EXPERT GRUP ȚINTĂ – 1 post 80 ore/ lună

Procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor mai sus menționate va avea loc la sediul Primăriei comunei Săulești, județ Gorj, după cum urmează:

Dosarele de înscriere la procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante contractuale în afara organigramei în cadru proiectului ,,Sprijin pentru comunitatea marginalizata din comuna Săulești, județul Gorj”, de EXPERT GRUP ȚINTĂ , se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Primăriei Săulești, la secretarul comisiei Roșu Ioana între orele 08.00-16.00.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de Expert grup țintă

1. Studii superioare licență – 3 ani

2. Experiența generală în muncă mai mică de 5 ani – 0 ani

Dosarele depuse pentru înscrierea candidaților la selecție trebuie să conțină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Săulești

b) Copia după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) Documente care să ateste nivelul studiilor în copie și original după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări.

d) Carnetul de muncă/contracte de muncă în copie și original, sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor (vechimea în muncă necesară în specialitatea studiilor se poate dovedi cu ,,raport per salariat” și raport ,,contract per salariat”, din programul REVISAL);

e) Cazierul judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

f) Adeverință medicală care se ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată, cu cel puțin 6 luni anterior organizării selecției, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate;

g) Curriculum vitae în format european.

Pot participa la procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea postului mai sus menționat, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii (art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare):

1. Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2. Cunoaşte limba româna, scris și vorbit;

3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4. Are capacitate deplină de exerciţiu;

5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6. Îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;

7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea”.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

1. Adresa de corespondență: Primăria comunei Săulești, Județul Gorj, situată în comuna Săulești, sat Săulești, Județul Gorj;

2. Telefon/Fax: 0253/472126, 0253/472001

3. Adresă email: primaria_saulesti@yahoo.com

4. Persoana de contact: Roșu Ioana

5. Telefon: 0253/472126.

Primar,

Drăghici-Rucsanda Constantin