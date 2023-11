Ani de pușcărie pentru un prejudiciu recuperat de 1,8 milioane lei!

Curtea de Apel Craiova a dat decizia definitivă într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost judecați, în ultimii ani, mai mulți administratori de firmă din Gorj, pentru o parte dintre inculpați hotărârea instanței nefiind tocmai cea pe care o visau.

Faptele de evaziune s-au petrecut cu un deceniu în urmă, pentru neplata taxelor la stat fiind folosite facturi fictive. E vorba de sute de documente de acest gen pentru care acum patronii respectivi plătesc cu libertatea, chiar dacă, între timp, au achitat statului prejudiciul imputat. „(378 acte materiale) condamnă inculpatul Dănescu Ion, la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare. (…) (166 acte materiale) condamnă inculpata Fuiorea Carmen Gheorghiţa, la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare. (…) (378 acte materiale) condamnă inculpata SC Fynuţury SRL, la pedeapsa de 160 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind de 200 lei, rezultând amenda totală de 32.000 lei. Constată recuperat prejudiciul principal în sumă de 1.805.674,35 lei şi prejudiciul accesoriu aferent. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cpp ridică măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanța din 04.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj şi respectiv instituite prin sentinţa penală apelată”, a decis Curtea de Apel Craiova. A fost și un inculpat norocos pentru că faptele s-au prescris și, ca urmare, acum a scăpat de acuzațiile ce i-au fost aduse. „Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Ciobanu Daniel Octavian pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în forma complicităţii prev și ped de art. 48 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea 35 alin. 1 Cod penal (130 acte materiale) şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale”, a decis aceeași instanță de judecată. La începutul anului, o sentință similară fusese dată de Tribunalul Gorj și pentru un al patrulea inculpat din dosar pentru care, de asemenea, faptele s-au prescris. „Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Vlădoiu Natalia pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alineat 1 Cod penal, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale”, a decis instanța gorjeană. Prin aceeași sentință, magistrații de la Târgu Jiu stabiliseră pedepse de câte 7 ani pentru Dănescu și Fuiorea, doar că verdictul a fost contestat, iar Curtea de Apel Craiova a diminuat acum pedepsele pe care cei doi vor trebui să le execute. Sentința dată de judecătorii din Bănie este definitivă.

Gelu Ionescu