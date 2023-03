Angela Pușcaș nu a apucat să debuteze pentru România și va rata două partide

Vești proaste pentru CSM Târgu Jiu. Gorjeanca Angela Pușcaș a ratat meciurile naționalei României de săptămâna trecută din cauza unei accidentări și nu va fi aptă nici pentru duelurile din această săptămână. CSM Târgu Jiu evoluează joi în sferturile Cupei României, cu Dacia Mioveni, iar duminică într-o nouă etapă de Liga Florilor, la Slatina. Angela s-a accidentat la încălzire, când, se pare, ar fi călcat pe o minge trimisă înapoi în teren dinspre banca tehnică. ,,Din păcate pentru ea, a suferit o accidentare stupidă, o entorsă destul de grea, care a făcut-o să nu participe la aceste două jocuri amicale. Era o premieră pentru noi și pentru ea, am pierdut-o, dar sunt convins că fetele se vor motiva și vor face un meci bun, pentru că am învățat iubitorii de handbal din Târgu Jiu cu jocuri bune și sunt convins că fetele vor trece peste accidentarea unui om de bază. Primul joc este mai important, ținând cont ce înseamnă acest meci, dar și partida de la Slatina, de duminică, are importanță ei în clasamentul din Liga Florilor”, a comentat principalul de la CSM, Liviu Andrieș. Naționala feminină de handbal a României a încheiat stagiul de pregătire de la Bistrița cu două amicale împotriva Ucrainei. România a învins în ambele partide, vineri cu 29-24 (17-11) și sâmbătă cu 29-23 (18-9). „Îmi pare rău de faptul că Angela Pușcaș și Daria Bucur nu au putut evolua datorită problemelor medicale. Este bine că nu sunt accidentări serioase, iar recuperarea celor două jucătoare nu necesită o perioadă îndelungată. Ne-am propus pentru această acțiune să oferim posibilitatea afirmării unor sportive tinere, contribuind astfel la o arie de selecție cât mai mare. Jocurile cu Ucraina au reprezentat un bun prilej de a ne verifica nivelul actual de pregătire și totodată de a identifica cele mai bune soluții în perspectiva jocurilor de calificare la Campionatul Mondial. În mare parte sunt mulțumit de modul cum s-au implicat și au răspuns toate jucătoarele, chiar dacă a fost prima acțiune în această formulă iar emoțiile, în anumite momente, și-au pus amprenta atât pe debutante cât și pe jucătoarele cu mai puține acțiuni la senioare. Desigur, sunt lucruri de îmbunătățit pe ambele faze de joc, mai ales în ceea ce privește coeziunea și constanta pe parcursul celor 60 de minute”, a spus selecționerul Florentin Pera.

Cătălin Pasăre