Angajări ilegale la CEO! 18 persoane din Corcova au primit serviciu pe pile

Victor Harca, localnic al comunei Corcova, sat Gârbovăț, din judetul Mehedinți, s-a adresat joi Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj cu o plângere penală prin care sesiza că la CE Oltenia, în ultimii doi ani, s-ar fi realizat angajări ilegale. Omul susține că a sesizat conducerea companiei, în scris, legat de faptul că din comuna Corcova au ajuns în CEO 18 persoane prin intermediul primarului Ion Guibega, de la PNL. Este vorba despre persoane fără pregătire, care nu corespundeau fișei postului. Reclamantul susține că edilul s-ar fi folosit de Cornel Coravu, șef la ELCFU Motru, dar și de carnetul de partid, însă și de influență pentru a angaja acești cetățeni. În opinia lui Harca, edilul liberal ar fi urmărit, prin aceste angajări ilegale, un interes electoral, de partid și chiar propriu.

Reclamantul este chiar vecinul primarului Giubega și spune că edilul ar fi făcut prima angajare ilegală la CEO direct la ELCFU Motru. Mai exact, aici a fost angajată Pavel Roxana, pe postul de operator calculator. În opinia reclamantului, angajarea respectivei, reclamată deja conducerii CEO în august 2021, s-a făcut la schimb cu promovarea în funcția de director la Școala Gimnazială Corcova a Elenei Bușe, soția lui Bușe Ilie, director al ELCFU Motru. Bușe Ilie este, de altfel, verișorul primarului de Corcova, ca și Cornel Coravu, adjunctul lui Bușe, și el rudă prin alianță cu cei doi.

,,Menționez că am observat intrând la locuința lui Ion Guibega mai multe persoane cu influență politică de la nivelul județului Mehedinți. Unul dintre cei care i-au călcat pragul locuinței lui Giubega este chiar actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, de loc din Mehedinți. De altfel, ministrul liberal a abuzat de funcția deținută și i-a cerut primarului Giubega să preia un autoturism în leasing operațional de la firma sa, să o închirieze la Primăria Corcova, care are mașină nouă. Primăria plătește acest leasing cu suma de 5000 de lei lunar către firma lui Virgil Popescu. Este vorba despre o mașină electrică, combinată și cu motorină, marca Peugeot 308, înmatriculată cu numărul B 72 YGP. Închirierea a trecut prin Consiliul Local. Mașina circula fără RCA, lucru de care am sesizat organele de poliție Mehedinți, Secția Rurală 5 Strehaia conducător fiind comisarul șef de poliție Marghitoiu Cristian. Știu că polițistul respectiv este invitat permanent la locuința primarului Giubega, mai ales când edilul organizează chefuri”, a menționat Victor Harca.

Primarul, reclamat și la șefii ELCFU Motru!

Plângerea penală s-a depus în cursul zilei de joi la PT Gorj. S-au făcut acuzații de abuz în serviciu dar se discuta și de trafic de influență și dare și luare de mită. ,,Cei 18 angajați ai CEO au fost mințiți că vor avea contracte pe perioada nedeterminată iar majoritatea au pe șase luni. În spatele angajărilor, se află cei trei muschetari Giubega, Coravu și Buse. Eu am reclamat aceste lucruri și la CEO dar răspunsul primit de la companie nu a fost mulțumitor. De aceea, am decis să denunț abuzurile la Parchet, lucru pe care l-am făcut miercuri, pentru a se lua măsurile legale. Am depus plângere, o serie de documente, fotografii care ajută la soluționarea acestui caz”, a menționat reclamantul

Victor Harca are 54 de ani, este pensionar și locuiește în vecinătatea locuinței primarului de Corcova de când s-a născut. Recunoaște că are un conflict cu primarul de când acesta este edil al localității. ,,Mi s-a solicitat să fac viză de flotant pentru 60 de persoane în locuința mea dar am refuzat. Se întâmpla în august, 2020. Eu am sesizat poliția dar nici acum nu am primit un răspuns, polițistul șef închizând ochii”, a mai precizat cetățeanul. Acesta spune că are încredere în justiția din Gorj, nu în cea de Mehedinți, deoarece a ajuns să fie amendat și de trei ori pe zi de polițiști, în timp ce instanțele nu îi anulează sancțiunile.

A.S.