Angajare la un liceu din Târgu-Jiu

Liceul Teologic Târgu-Jiu face angajări. Instituția de învățământ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției vacante de paznic.

Pot participa la concurs absolvenții de liceu care au cel puțin un an vechime în specialitatea ocupării postului.

Concursul are loc luna viitoare. Pe data de 3 octombrie, ora 10.00, a fost programată proba scrisă. Interviul are loc a doua zi, la ora 12.00.

Un post de paznic este vacant și la liceul din Bârsești.

I.I.