Amenzi drastice în cazul gunoaielor aruncate la Fărcășești!

Imaginile în premieră pe care ,,Gorjeanul” le-a publicat ieri, cu un localnic din Fărcășești filmat în timp ce arunca gunoaie pe un teren de la marginea localității, nu au rămas fără ecou în rândul autorităților.

În prima parte a zilei comisarii Gărzii de Mediu Gorj au mers la fața locului pentru a face verificări în teren și așa au descoperit un depozit ilegal, despre care aveau informații și pe care urmau să îl controleze în perioada următoare. Așa s-a ajuns ca amendă să primească nu doar cel filmat că arunca gunoaie acolo, ci și Primăria, care neagă însă că ar avea vreo treabă cu cele întâmplate. Aristică Dănăricu, pensionarul filmat în timp ce descarcă remorcuța dusă acolo cu un motocultor, s-a prezentat în fața autorităților pentru a da explicații, el spunând că nu a aruncat decât niște resturi vegetale. „A venit vecinul și m-a filmat, dar m-a filmat doar pe mine, deși acolo aruncă tot satul. Se vede cât e de mare grămada de gunoaie că acolo aruncă tot satul. Casa am demolat-o, dar am vândut materialele din ea pe la un nepot, am dat pe la vecini și am mai păstrat și eu din cărămizi și tablă, deci nu mai aveam ce să duc acolo. Ieri am cosit niște fân, niște iarbă, și am strâns niște mere, pe care le-am pus în remorcuța de la motocultor și le-am dus acolo, dar altceva nu aveam ce să arunc. Să arate el poză că am dus eu casa în carieră și am aruncat-o acolo. A fost o casă cu trei camere, bătrânească, veche, și jumate din ea e la mine acasă, că am păstrat ce mi-a mai trebuit, iar jumate am dat-o, așa cum am spus, prin sat. Ce puteam să mai duc prin carieră? De 15 ani sunt certat cu vecinul acesta. Eu stau la Târgu-Jiu, el a făcut prin spatele casei mele gard din bandă, a și intrat un pic pe terenul meu, iar apoi m-a dat în judecată că nu am respectat distanța față de gardul lui. Avem proces și ne judecăm”, spune bărbatul, care este pensionar în prezent. Soția lui, Ana, este sătulă de reclamațiile și procesele cu vecinul și spune că nu știe ce să mai facă pentru a scăpa de problemele cu acesta. „Nu cred că există vreo instituție la care să nu fi fost reclamați. Am primit și amenzi, le-am contestat la instanță și am câștigat, dar am pierdut o grămadă de timp. Ne-am făcut un gard din plasă cu bordură pe jos și ne-a reclamat pentru acea bordură. Ne-a amendat primăria cu 10 milioane de lei vechi. Am contestat și am câștigat, dar a trebuit să ne judecăm și acolo”, spune femeia. Ieri, când au descins în zonă comisarii Gărzii de Mediu Gorj, în locul în care a fost făcută filmarea a fost descoperită o adevărată groapă de gunoi ilegală. Localnicii au aruncat într-o groapă de unde a fost scos cărbunele cam tot ce nu le-a mai fost util prin gospodării. Primarul Constantin Drăgoescu spune că terenul aparține carierei Peșteana, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, și, ca urmare, problema nu este a administrației locale, ci a unității miniere. „Terenul nu e al nostru, ci al carierei Peșteana, al Complexului Energetic Oltenia. Eitrebuie să facă curățenie acolo. Trebuie să pună bariere acolo să nu le permită oamenilor accesul. Cetățenii din comuna Fărcășești au contracte cu o firmă de salubrizare, noi avem contract cu firma de salubrizare. Firma adună gunoiul menajer separat de plastice sau hârtie ori metal. Așa că, legal, oamenii au unde să depoziteze deșeurile din gospodării și nu trebuie să arunce la întâmplare pentru că nu ar fi o firmă de salubritate”, a menționat edilul Constantin Dragoescu. Numai că lucrurile nu sunt văzute la fel și de comisarii Gărzii de Mediu. Comisarul șef Gheorghe Sanda spune că pentru localnicul filmat aruncând gunoaie amenda e de 20.000 de lei, în timp ce pentru autoritățile locale sancțiunea e de trei ori mai mare. „Acolo e zonă critică, de care aveam cunoștință. Trebuie să eliminăm aceste practici pentru că sunt niște metehne ale trecutului. Cel care a săvârșit fapta a fost identificat, urmând că pe parcursul acestei zile să fie sancționat cu valoarea maximă, de până la 20.000 de lei. Asemenea incidente se produc în localitățile în care serviciile de gestionare a deșeurilor nu merg cum trebuie. Ca urmare, vom extinde controlul și la primăria Fărcășești, urmând ca în cadrul controlului să analizăm toate punctele nevralgice și critice de pe raza localității. Evident că și Primăria e sancționată pentru că astfel de probleme nu apar decât acolo unde autoritățile au lacune în gestionarea deșeurilor”, a menționat comisarul șef Gheorghe Sanda.

Gelu Ionescu