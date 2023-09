Alionescu așteaptă primul meci din LNBM: ,,Mergem încrezători”

Echipa de baschet a progresat de la reunire și este gata pentru primul meci oficial din Liga Națională de Baschet Masculin. Directorul tehnic, Claudiu Alionescu, este mulțumit de cum a decurs pregătirea, inclusiv de cum s-a prezentat CSM Târgu Jiu în Cupa României. ,,Am avut o pregătire destul de bună, cu un număr important de meciuri amicale, ceea ce ne-am și propus. Asta s-a văzut în evoluția noastră ca echipă. În primul meci, cu Sibiul, am marcat 60 de puncte, iar în ultimul meci, cu Piteștiul, am marcat 80. Este clar că echipa se leagă, că a început să se cunoască și încep să se vadă și roadele calității individuale ale sportivilor, prin numărul de puncte marcate. Rezultatele nu ne-au interesat deloc în perioada de pregătire. La Cupa României, cred eu că am fi putut câștiga cel puțin un meci. Am fost aproape de victorie în ambele partide, dar, din păcate, startul dezastruos, atât cu Rapid, cât și cu Pitești, ne-a privat de o victorie care ar fi fost una de moral”, a declarat oficialul gorjean. Primul meci din campionat va avea loc pe terenul formației Dinamo București. Echipa din capitală vine după o înfrângere rușinoasă în Cupa României, 121-39, cu CSM Oradea, meci după care s-au făcut foarte multe speculații, pentru că bihorenii au câștigat la o diferență care le-a permis accederea în Final 8. Alionescu știe că va fi o confruntare foarte dificilă și spune că echipa oaspete trebuie să evolueze la potențial maxim pentru a obține succesul. ,,Începem campionatul la Dinamo, o echipă pe care am întâlnit-o și în meciurile de pregătire. Atunci, au dominat meciul cap-coadă. Ştim ce ne așteaptă. Ultimul rezultat nu este elocvent în ceea ce privește valoarea lotului și cum se va prezenta Dinamo. Noi mergem încrezători, pentru că am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu orice echipă pe care am întâlnit-o până acum. Eu cred că mai este loc de mai bine, dar avem nevoie de aportul tuturor jucătorilor, nu doar al celor care au venit în această vară. Au fost și jocuri în care am avut doar cinci marcatori, și asta nu este un lucru bun. Toți trebuie să-și înțeleagă rolul în echipă, să lucreze pentru a funcționa ca un mecanism complet. Un motor nu poate merge fără unul dintre pistoane. Sper ca în perioada imediat următoare și aportul celorlalți să fie cel pe care îl așteptam la începutul pregătirii”, a precizat directorul tehnic. Cele mai mari problemele le are CSM la nivelul jucătorilor români. Daniel Mâinea s-a accidentat, iar Octavian Popa Calotă este incert pentru prima confruntare din LNBM.

În acest context, Alionescu a admis că jucătorii autohtoni trebuie să-și ridice nivelul și să aibă constanță în evoluții. ,,Problema lui Mâinea va fi de lungă durată, cel puțin șase luni de zile. Planurile noastre tactice au fost date peste cap, pentru că îl adusesem ca pe un român de bază. Ar fi existat atunci și o altfel de rotație la nivelul jucătorilor străini. Lotul a fost făcut cu el ca român pe poziție mare. La ultimul meci de la Pitești, am avut probleme și cu Popa Calotă, care nu a putut evolua din cauza unei accidentări. Lipsa lui s-a văzut, aici apar problemele. De aceea, ma aștept ca și ceilalți români din lot să aibă evoluții constante, iar în momentul în care se află pe teren să conștientizeze șansa pe care o au, faptul că sunt parte integrantă a acestei echipe și că echipa are nevoie de ei”, a transmis fostul component al Energiei. Dinamo București – CSM Târgu Jiu se joacă sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre