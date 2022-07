Alexandru Berca rămâne la Târgu-Jiu

Baschetbalistul gorjean Alexandru Berca va continua la CSM încă un sezon. Jucătorul din Târgu-Jiu și-a prelungit contractul cu echipa din orașul natal, pentru care a evoluat încă de la înființare. Este al treilea român care a ales să continue în alb-albastru, după Camil Berculescu și Andrei Gheorghe. La 24 de ani, Alex a mai evoluat pentru CSU Piteşti, U BT Cluj și ACS Târgu Jiu. ,,Sezonul trecut a fost unul în care am avut un început mai greu de campionat, un sezon în care au fost multe momente bune, dar și momente mai puțin bune, dar nu vreau să mă mai raportez la ce a fost în trecut, vreau să privesc doar în față de aici înainte. Va fi un alt campionat, sper să începem bine și să ne îndeplinim obiectivele. Principalul obiectiv pentru acest sezon este să îmi ajut echipa să obțină cât mai multe victorii în urma unor evoluții productive și consistente, apoi să fiu capabil de decizii bune și sper să fie un campionat în care să mă autodepășesc. Îmi doresc ca sala să fie plină la fiecare meci și împreună să ne bucurăm de un baschet frumos și spectaculos și, evident, de cât mai multe victorii”, a declarat Berca pentru csmtargujiu.ro. Alături de Camil Berculescu, Andrei Gheorghe și Răzvan Pavel, Alex a reușit să devină vicecampion național la 3X3. ,,A fost un sentiment foarte plăcut, pentru că știu cât de mult ne-am dorit să câștigăm acel turneu, dar din păcate ne-am oprit la medalia de argint. Nu vreau să găsesc o scuză, dar am jucat foarte multe meciuri tari înainte de meciul cu Constanța, meciuri fizice și obositoare, însă am reușit să jucăm finala. Din punctul meu de vedere, avem o echipă foarte bună la 3×3. Și pe această cale, vreau să îmi felicit colegii mei pentru că dau tot ce au mai bun din ei pe teren și nu se lasă nici măcar o secundă”, a adăugat sportivul gorjean. Alex Berca evoluează ca shooting guard și este multiplu campion şi medaliat la toate categoriile de vârstă la nivel juvenil cu CSS Târgu Jiu, unde și-a început cariera baschetbalistică.

Cătălin Pasăre