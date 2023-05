ALARMANT! Medicii cardiologi din spitalul județean nu s-au lăsat convinși să revină la Camera de gardă. Arafat confirmă că a trimis, la Târgu-Jiu, o echipă a DSU!

Situația rămâne neschimbată la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu, unde, începând de vineri, 19 mai a.c., va rămâne fără linie de gardă, după ce un număr de cinci medici, din cei șapte, care efectuau gărzi, au cerut încetarea contractelor de muncă pentru asigurarea continuității liniei de gardă. Medicii cardiologi invocă numărul mare de prezentări în Camera de gardă și consulturile interdisciplinare, existente la nivelul unității medicale, dar și faptul că tariful de gardă este calculat având la bază salariul din 2018, adică 39 de lei/oră. Secretarul de stat în MAI, medicul Raed Arafat, a confirmat, pentru Gorjeanul, că a trimis o echipă la Târgu-Jiu, încă de miercuri, pentru a vedea care este situația și soluțiile pentru rezolvarea acesteia. Managerul SJU Târgu-Jiu, Dumitru Vienescu, a declarat că a purtat, în ultimele zile, mai multe negocieri cu medicii cardiologi și speră ca aceștia să revină asupra deciziei și să fie asigurată continuitatea liniei de gardă de la Cardiologie.

O echipă de specialiști din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), condusă de medicul Călin Alexandru, director general al Direcţiei Generale Management Urgențe Medicale, a venit, încă de miercuri, la Târgu-Jiu, din cauza faptului că Spitalul Județean este în pericol să nu mai poată asigura linia de gardă la secția Cardiologie. Medicii au motivat că erau supraîncărcați în Camera de gardă, cu pacienți direcționați pentru consult de specialitate de către Unitatea de Primiri Urgențe, iar tariful pentru orele de gardă este plătit la nivelul de acum cinci ani, adică 39 de lei/oră. ,,A fost o echipă pentru a găsi soluții, împreună cu colegii, pentru organizarea sistemului de primiri urgențe”, a precizat, pentru Gorjeanul, șeful DSU, medicul Raed Arafat, secretar de stat în MAI. Managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu-Jiu, Dumitru Vienescu, a discutat din nou, joi dimineață, cu medicii cardiologi pentru a-i convinge să renunțe la decizia de reziliere a contractului de muncă pentru orele de gardă, însă, negocierile au eșuat.

,,Sperăm să asigurăm graficul de gardă pe luna iunie. O să discutăm și cu UPU, pentru că pacienții trebuie să treacă mai întâi prin UPU și nu să ajungă la Camera de gardă, pentru a degreva un pic activitatea de aici. Sperăm să-i fi convins să avem asigurată această permanență, până la data de 31 mai, și că medicii vor înțelege că activitatea medicală trebuie să fie asigurată și pacientul trebuie să beneficieze de asistența medicală specializată de cardiologie. Vom trimite și contractele de gărzi să vedem dacă le vor semna. Trebuie să schimbăm anumite lucruri și în organizarea camerelor de gardă și UPU pentru că au fost niște probleme care au aglomerat foarte mult aceste structuri”, a precizat Vienescu.

Ce spun medicii și pacienții

În mediul online este o adevărată dezbatere, cu opinii pro și contra ale medicilor și pacienților. ,,Să nu se mai dea voie medicilor să lucreze și în sistemul de sănătate de stat și cel privat. Să își aleagă, ori la stat, ori la privat. Altfel, actul medical nu este unul de calitate nici în sistemul de stat, nici în cel privat. La stat și așa se știe că, Doamne ferește, să ajungi pe acolo, mai nou, nici în sistemul privat nu își mai dau interesul…Interesul principal este doar banul, care este ochiul dracului…Doamne ferește să ai nevoie să ajungi la medic, că trebuie să îți iei și preotul cu tine”, a scris o persoană pe o pagină de socializare. Și între medici există opinii diferite, în contextul în care de la UPU sunt direcționați mulți pacienți la consult de specialitate, cardiologic sau neurologic, de multe ori nejustificat. ,,Toți pacienții au drepturi, dar nicio obligație, iar colegii noștri ne găsesc țapi ispășitori, dar nu se întreabă cât ar rezista în locul celor de la UPU care fac ,,abuz” de consulturi….să stea efectiv până la ora 16 cu o gură de apă sau nici aia”, a scris medicul Aura Obrocea de la UPU. ,,Ce putem face când îți vine la ora 2.00 din noapte o ,,arzime ” la nivel cervical, cu RMN făcut, cu DG de spondiloză cervicală și care, când îi explici că nu e o urgență și e firesc ceea ce simte, spune că are ,,o venă umflată” la mână și medicul de la permanență i-a spus să vină de urgență la UPU, că are un tromb acolo și, dacă o lămurești că nu e nici tromb, o doare și la spate. Când îndrăznești să-i spui că are o problemă de anxietate și ar trebui să consulte un psihiatru, în ambulator, te amenință că te reclamă, că o faci nebună”, a completat Daniela Oprea, medic UPU.

,,Poate ar trebui Colegiul Medicilor să se implice mai mult în a ne apăra. Pentru că, până să moară cei care strigă că mor, murim noi. În România se risipește aiurea resursă umană calificată, din păcate. Și aici mă refer și la cei din UPU, obligați să consulte pacienți pe care, <<de 2 ani îi arde în vârful capului>> sau persoane care, << de 7 luni simt o amorțeală în tălpi>>… Legea trebuie schimbată privind cazurile ce pot fi acceptate în UPU. Dacă esti cronic și vrei să fii evaluat, să fii taxat, dacă tot nu poti fi îndreptat spre sistem Ambulator”, a menționat medicul neurolog Cristina Căliman.

Claudiu Matei