Vineri, 25 martie 2023, preșcolarii de la Grădinița cu P.P. Nr 1 Târgu-Jiu au desfășurat acțiunea ,,Cea mai frumoasă grădină cu flori ”, activitate ce face parte din Proiectul ,,Ajută-mă să pot singur!” în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Gorj reprezentant Cristina Merfu și Biblioteca Vladimir. Bucuria s-a citit pe zâmbetul celor mici încă de la prima ora a dimineții când au fost antrenați în activitate prin ascultarea poveștii ,,Ce se întâmplă sub pământ?” sub îndrumarea doamnei bibliotecar Anișoara Bocai și a unor cântecele cu mesaj ecologic coordonați de prof. înv. preșcolar Ramona Popescu.

,,Am realizat acest proiect în dorința de a insufla copiilor dragoste pentru natură spre a trăi într-un mediu, plăcut și cât mai sănătos.

Ce poate fi mai frumos decât să petrecem timp în natură, împreună, și să contribuim la întreținerea spațiilor verzi! ” precizează coordonatorul acțiunii prof. înv. preșcolar Ramona Pavel. Printre emoţii şi zâmbete, coordonați de educatoarele de la grupă și sub privirile mândre ale părinților, copiii au demonstrat că s-au pregătit cu pasiune și seriozitate pentru o frumoasă eco-acțiune. Copiii au primit fiecare câte o floare, urmând să o planteze și să înfrumusețeze astfel grădina care s-a transformat într-un un spațiu ambiental colorat și vesel. Preșcolarii au ajutat la curăţarea şi întreţinerea spaţiilor grădiniței, plantând şi întreţinând cultura nouă (ghivece, puieţi, răsaduri) folosind unelte specifice (sapă, greblă, hârleţ, coşuri, ghivece, stropitori, seminţe, puieţi, răsaduri).

Activitatea preșcolarilor face parte dintr-un proiect educaţional ce are ca scop cultivarea interesului copiilor față de protejarea mediului înconjurător și necesitatea adoptării unui comportament eco-civic față de natură. ,,Educație pentru mediu – una dintre direcțiile principale din sistemul de învățământ, este o modalitate de influențare a sentimentelor copiilor, a conștiinței, a opiniilor și ideilor acestora. Copiii simt nevoia de a comunica cu natura. Ei învață să iubească natura, să observe, să empatizeze, să înțeleagă că Pământul nostru nu poate exista fără plante.

Cu siguranță vor reveni cu astfel de acțiuni în care copii, părinți, educatori, să fim parteneri”, a declarat directorul Grădiniței cu P.P. Nr 1 Claudia Burci.

M.P.