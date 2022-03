Adrian Roșu: Suntem favoriți în meciul cu Rapid

CSM Târgu Jiu (6/17) şi Rapid Bucureşti (5/17) se întâlnesc în această rundă, în Sala Sporturilor din municipiu, într-o partidă ce pare foarte echilibrată. Nu numai liniile de clasament reflectă acest lucru, dar în turul campionatului gorjenii s-au impus la ultima aruncare. După opt runde fără succes, echipa lui Claudiu Alionescu a câştigat în etapa precedentă la Galaţi. Coordonatorul secţiei de baschet, Adrian Roşu, consideră că victoria a fost una importantă şi crede că gazdele pornesc cu prima şansă în confruntarea cu bucureştenii. ,,Sunt bucuros că am oprit şirul înfrângerilor. Această victorie este foarte importantă deoarece ne-am luptat cu o echipă care avea acelaşi număr de succese ca şi al nostru, iar fără o victorie am fi coborât în clasament. Pe terenul Rapidului, a fost un meci greu. Cu siguranţă va fi un meci greu pentru noi şi acum, însă avem un moral mai bun şi sunt convins că baieţii îşi vor dori victoria. Avantajul nostru este că jucăm acasă şi că vom avea publicul alături de noi! Conteaza foarte mult, deoarece cu acest succes ne-am apropia mai mult de obiectivul final. Aş spune că suntem favoriţi, dar, după cum am văzut anul acesta, au fost numai surprize în LNBM. Sper să nu fim noi o altă surpriză. Nu avem accidentaţi, lotul este complet şi sper să nu se întâmple ceva neprevăzut până la meci”, a declarat expertul sportiv. Roşu a vorbit şi despre aportul avut de nou-venitul Carl Dylan, dar şi despre faptul că acum echipa noastră este formată doar din români şi americani. ,,Nu are nici o legatură naţionalitatea. Pur şi simplu, din jucătorii pe care i-am căutat, aceştia am crezut că ne pot ajuta echipa şi că se vor plia cu ceilalţi coechipieri. Dylan este un jucător bun, de echipă, care vede foarte bine jocul. Deşi ca puncte reuşite nu a fost o ameninţare, acesta şi-a făcut foarte bine treaba în atac şi în apărare”. O ameninţare constantă pentru defensivele adverse a fost însă veteranul Porter Troupe, care a declarat că se retrage la sfârşitul actualului sezon. Deşi nu a vrut să comenteze despre o eventuală prelungire a contractului căpitanului, Roşu nu a exclus posibilitatea. ,,Ceea ce ţine de Porter nu vă pot răspunde eu. O să vedem asta în pauza competiţională. Până atunci, avem de lucru pentru sezonul acesta. În vară vom vedea ce o să facem şi ce echipă vom crea”, a adăugat oficialul CSM-ului. Roşu a recunoscut că este mâhnit că formaţia pe care o conduce nu a reuşit să fie angrenată până în ultimele etape în bătălia pentru play-off. ,,Sincer, sunt dezamăgit. Consider că anul acesta am avut o şansă extraordinară şi, din păcate, am ratat-o. Cum spuneam şi la început de sezon, consider că nivelul ligii a scăzut, iar nivelul echipe noastre a crescut. Totuşi, în unele meciuri critice, cum ar fi cele cu Focşani, Timişoara şi Ploieşti, nu ne-am regăsit şi am scăpat 3 victorii foarte importante din mână. Acest lucru este valabil şi pentru meciul cu Steaua. Din aceste 4 meciuri ne mai trebuiau 2 victorii şi altcumva ar fi arătat acest sezon, dar asta este. Încă suntem în obiectiv şi jucăm pentru a-l îndeplini. La play-off clar nu mai avem şanse, dar ca să ajungem pe locul 11 mai avem. Vom da totul până la ultimul meci şi atunci vom vedea exact unde ne situăm”, a conchis fostul component al Energiei. CSM Târgu Jiu – Rapid Bucureşti se joacă sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre