A luat nota 10, după contestații

Și în acest an, profesorii care au corectat lucrările de la Bacalaureat au făcut destule greşeli. De exemplu, un elev de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” a obținut, după contestație, la proba de Istorie, un punct și 20 de sutimi în plus. De la 8.80 a ajuns la nota maximă, 10!

De asemenea, un elev de la Colegiul Național „George Coșbuc” din Motru și-a mărit cu mai bine de un punct nota la Matematică. Lucrarea de 7.90 a fost reevaluată la 9.10!

Nu este singurul caz din Gorj cu notă majorată peste un punct. De pildă, un absolvent de Filologie de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu a obținut, după contestație, nota 9.40 la Istorie, deși inițial primise 8.15. De altfel, acesta a contestat și notele primite la Română și Logică, primind câteva zeci de sutimi în plus.

Un alt elev, o altă greșeală. O notă de 8.40 la Română a fost majorată la 9.60 în cazul unui absolvent de la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu. Iar exemplele pot continua.

Procentul de promovare la Bacalaureat în județul Gorj după soluționarea contestațiilor a crescut de la 60.77 la 64.04%.

I.I.