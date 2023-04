A jucat la păcănele banii firmei și i-a pierdut. Condamnare!

O fostă angajată a unei case de pariuri din Rovinari a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare, pentru delapidare. Astă-vară, femeia și-a însușit suma de 13.576 lei de lei, aflată temporar în gestiunea sa, pe care ulterior a folosit-o la aparatele de jocuri de noroc din incinta punctului de lucru și pe care, în final, a pierdut-o.

Atrasă de mirajul unui câștig ușor, femeia a jucat banii firmei, dar norocul i-a fost potrivnic. A pierdut rapid întreaga sumă pariată, administratorul sălii de jocuri fiind nevoit să alerteze poliția. Femeia lucra de puțin timp la sala de jocuri din Rovinari.

„În noaptea de 26/27.07.2022, aflându-se de serviciu la punctul de lucru al societăţii situat în Rovinari, şi-a însuşit în interes personal suma de 13.576 lei, pe care a folosit-o la aparatele de jocuri de noroc din incinta punctului de lucru”, potrivit rechizitoriului.

Femeia a recunoscut că pe parcursul turei de noapte şi-a însuşit, din gestiunea societăţii, mai multe sume de bani pe care le-a introdus în aparatele de jocuri de noroc, menţionând că, atunci când realiza un câştig, în loc să scoată această sumă de bani, mărea bet-ul (miza), astfel încât ajungea până la urmă să piardă întreaga sumă.

Muncă în folosul comunității

Pentru că a recunoscut fapta și nu are antecedente penale, femeia a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 2 ani.

„Pe durata termenului de încercare de 2 ani, inculpata va presta muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Orașului Rovinari sau în cadrul Grădiniței cu program prelungit Rovinari, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare”, a decis instanța. În plus, femeia este obligată să achite întreg prejudiciul. „Admite acțiunea civilă formulată de partea civilă (…) și obligă inculpata la plata către aceasta a sumei de 13.576 lei cu titlu de daune materiale”, potrivit sentinței judecătorești, care nu este definitivă.

