A început campania de sterilizare a câinilor și pisicilor. Amenzi de mii de lei!

Cine are un câine sau o pisică acasă și nu poate face dovada sterilizării și deparazitării animalului riscă o amendă de câteva mii de lei. O spun reprezentanții autorităților județene care, de ieri, au demarat o campanie menită să îi ajute pe oameni să evite astfel de „bucurii”. Consiliul Județean, prin recent înființata direcție de protecție a animalelor, și asociația Pro Animals, au demarat o campanie gratuită pentru toți cei care doresc să își sterilizeze animalul de companie.

Campania a început la Dănești și a fost bine primită de localnici. Oamenii nu știau de amenzile pe care le riscă, dar s-au bucurat că aproape de casa lor e cineva care face gratuit un serviciu care, altfel, le-ar fi dat mari bătăi de cap. „Am venit cu o pisicuță. Mai avem două acasă, dar pe alea le-a dus nora mea cu mașina la Târgu-Jiu la un cabinet și le-a sterilizat acolo. Eu am venit aici cu bicicleta și mă bucur că e aproape de casă și e și gratis. E important că nu ne costă nimic. Trebuie doar să vrei să vii pentru că această problemă trebuie să o rezolvăm. Ține de noi toți, altfel o să ne tot plângem că sunt câini peste tot și eu vă spun că și pisicile sunt abandonate, dar despre ele se vorbește mai puțin”, a spus o localnică, în timp ce alta i-a confirmat repede spusele. „Eu am venit cu o pisicuță pe care cineva a abandonat-o în dreptul porții mele. Am luat-o de acolo și am îngrijit-o pentru că mi-a părut rău de ea, iar acum nu aș vrea să facă și ea la fel alți pui pe care să nu îi pot crește eu. E o variantă foarte bună aceasta cu campania de sterilizare gratuită”, a povestit o doamnă. Câinii au fost însă majoritari pe lista pacienților care au trecut ieri pe la centrul de sterilizare din Dănești, iar unii dintre patrupezi au fost cândva câini abandonați pe care oameni cu suflet mare i-au luat de pe marginea drumului și i-au îngrijit la ei acasă. „Rocky îl cheamă și are o poveste interesantă. Mergeam cu o rudă de-a mea cu mașina și pe la Drăguțești pe marginea drumului erau doi câini abandonați. Cumnata mea i-a pus în mașină, iar pe unul l-am luat eu. El e Rocky și îl iubim tare mult. Acum am aflat de campania asta de sterilizare și ne-am dorit să îl protejăm cumva și pe el, dar și eventualii pui pe care ar putea să îi facă. Pleacă cu alți câini atunci când simte o cățea prin zonă, când e „nuntă” cum zicem noi, și ne temem pentru el. Vine mușcat, bătut, sunt oameni care s-au luat cu parul după ei și, atunci, preferăm varianta asta a sterilizării. De când am aflat de campanie l-am și antrenat ca să urce și să coboare din portbagaj ca să se obișnuiască. Am făcut repetiții câteva zile și acum am ajuns aici”, a spus un localnic. Iar povești de acest fel și întâmplări similare sunt multe. În județ sunt mii de câini abandonați, dar campania celor de la Consiliul Județean și Pro Animals nu se va desfășura în toate localitățile pentru că nu toți primarii s-au implicat în această activitate. Asta deși nu ar avea de suportat costuri de la bugetul local, iar ei au obligația să reducă până la zero numărul animalelor fără stăpân. Localități precum Târgu-Jiu, Târgu Cărbunești, Arcani, Runcu ori Mătăsari nu au răspuns la solicitarea celor de la Pro Animals de a oferi un spațiu unde să poată poposi clinica mobilă de sterilizare, după cum spune medicul veterinar Patricia Paraschiv. Medicul spune că edilii care nu au răspuns până acum solicitării de a se implica în campanie mai au timp să facă lucrul acesta pentru că activitatea de sterilizare se va desfășura pe parcursul întregului sezon cald. „Campania se va derula pe parcursul săptămânilor viitoare în diverse localități. Joi vom fi la Târgu Cărbunești, iar vineri la Târgu-Jiu, orașe de unde nu avem un răspuns ferm din partea primăriilor, mergem cu oarece emoții. Depindem de disponibilitatea primarilor. E foarte important ca lumea să înțeleagă că chiar dacă își doresc oamenii să venim noi nu putem veni fără o colaborare cu autoritățile locale. Avem nevoie de un spațiu adecvat și multe alte lucruri. Majoritatea primarilor se implică, la Dănești am început cu dreptul, dar avem localități unde am simțit și o nepăsare totală. Noi venim în sprijinul comunităților total gratuit, nu cerem niciun leu de la bugetul local. Există localități care nu sunt încântate de această inițiativă și localități care nu dau nicio mână de ajutor. Acțiunea e importantă dacă lumea înțelege că nu ne dorim câini pe stradă. Nici iubitorii de animale nici neiubitorii. Rădăcina acestei probleme e înmulțirea necontrolată a animalelor și atunci trebuie făcut ceva. Acest ceva e sterilizarea sau adopția”, a transmis medicul veterinar. Până acum în campania s-au implicat oficial 55 de localități din cele 70 din Gorj, după cum a transmis Ovidiu Borugă, din partea Consiliului Județean Direcția de Management al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj. „Comuna Dănești a fost prima care s-a implicat în campania aceasta. Sperăm că și ceilalți care nu s-au interesat până acum să fie implicați pe parcurs. La momentul actual cred că e cea mai mare campanie de sterilizare din județ în care sperăm să fie implicate toate cele 70 de unități administrativ teritoriale. Primarii ar trebui să se implice foarte mult pentru că populația e obligată să își sterilizeze și deparaziteze animalele pentru că animalele sunt destul de mari, amenzi la care sperăm să nu se ajungă. Oamenii trebuie să conștientizeze că trebuie să prevenim abandonul pentru că, din păcate, sunt foarte mulți câini fără stăpân la nivel de județ”, a spus Borugă. Primarul Mădălin Paliță militează și el pentru reducerea numărului de câini fără stăpân, mai ales că are în comună destui, iar bani pentru un serviciu de ecarisaj propriu nu există. „Prin intermediul acestei campanii cred că vom reuși să sterilizăm un număr important de animale astfel încât abandonul animalelor pe domeniul public să se reducă. Sunt cazuri și zone foarte multe cu câini fără stăpân. Sunt sesizat în multe cazuri și e greu să luăm atitudine față de acestea pentru că avem resurse limitate la primărie. Le mulțumesc foarte mult tuturor celor implicați în campanie și celor care au venit să sterilizeze animalele. Sper ca cât mai mulți cetățeni să conștientizeze că sterilizarea va reduce fenomenul de abandon al câinilor pe domeniul public. E singura soluție care ne va asigura că pe viitor nu vom mai avea abandon”, a transmis edilul din Dănești.

Gelu Ionescu