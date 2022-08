A ieșit cu mașina în decor la raliu! Derapaj periculos!

O competiție sportivă care a strâns sute de spectatori pe drumul ce leagă Târgu Cărbunești de Țicleni, a fost marcată de un incident care, din fericire, a adus doar spaimă, pentru moment, pentru câțiva oameni din public, dar și pentru pilotul implicat în evenimentul respectiv.

O tânără șoferiță a scăpat mașina de sub control într-o curbă periculoasă la stânga și a ieșit în décor. Pe margine organizatorii au pus între șosea și parapetele metalic de protecție grămezi de nisip și cauciucuri care să preia un eventual șoc. Asta s-a și întâmplat în momentul în care mașina condusă de șoferița de 20 de ani a ieșit în décor. Autoturismul a izbit cu putere parapetele metalic și a rămas pe marginea șoselei, într-o grămadă de nisip. Cei din spatele parapetelui s-au speriat, iar un om din mulțime chiar s-a rănit ușor, fără să aibă nevoie de asistență medicală la vreun spital. Organizatorul competiției, Constantin Ciufrilă, spune că a fost personal la locul incidentului pentru a se asigura că nu e nimeni rănit și că, după ridicarea mașinii implicate în eveniment, competiția poate continua, lucru care s-a și întâmplat. „A fost un eveniment foarte frumos, care s-a terminat cu bine. Au fost chestii mici, ca la orice competiție de acest gen, o ieșire în décor, dar nu un eveniment grav. A fost o situație în care o fată care concura în competiție a lovit balustrada, dar cred că a fost o mare sperietură și pentru ea și pentru cei care priveau de pe margine. Cineva care stătea pe scaun a fost lovit de o crenguță și nu a pățit ceva grav. Am fost personal acolo, am avut ambulanță la fața locului, a fost verificat de cadrele medicale, dumnealui s-a simțit bine și nu a fost nevoie de nimic altceva. Mașina nu a intrat în mulțime, așa cum s-a spus, ci într-un parapet metalic. Sperietura oamenilor a fost când au văzut mașina, dar a fost parapetul metalic și nu au fost probleme. El s-a speriat probabil, mai ales că stătea pe scaun, dar nu a fost o lovitură, ci o mică zgârietură. Nu putem vorbi de un accident sau de o vătămare. Omul a avut puțin sânge pe față, ca la orice zgârietură. Am chemat echipa medicală imediat și omul este ok. Am discutat cu dumnealui, nu are nimic, chiar ne-a cerut să-l lăsăm în pace că nu am nimic. Evenimentul organizat de noi a ieșit foarte frumos. Toată lumea, piloții, a fost mulțumită. Totul a fost foarte frumos. E o competiție locală, e al treilea eveniment pe care îl organizăm la Târgu Cărbunești – Cupa Stejăret. Am pornit inițial la drum cu 52 de echipaje, acum am avut peste 60. Există interes, iar lumea chiar ne-a cerut să mai organizăm unul. Ne-am gândit să mai facem o ediție în octombrie. La genul acesta de competiții mai sunt ieșiri în décor. Inclusiv la Campionatiul Național se întâmplă așa ceva. Dar la noi, unde poți fi pilot pentru o zi pe un traseu cu măsuri de siguranță luate foarte bine, nu sunt probleme.

Eu sunt de părere că totul a fost organizat foarte bine, mai ales că toți concurenții ne-au declarat că sunt foarte mulțumiți”, a declarat Constantin Ciufrilă.

Gelu Ionescu