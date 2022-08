A condus băut și cu permisul anulat de aproape 6 ani

Un gorjean din comuna Telești a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins băut la volan și cu permisul de conducere anulat. Fapta a avut loc în vara anului trecut, bărbatul de 42 de ani fiind implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

„În data de 05.06.2021, în jurul orei 12:15, inculpatul a condus autoutilitara marca Peugeot pe DN 67, localitatea Teleşti, având anulat permisul de conducere din data de 28.10.2016, şi având o îmbibaţie alcoolică în sânge de 2,33 g ‰, la ora 13:05 şi de 2,12 g ‰, la ora 14:05, producând un accident de circulaţie din care au rezultat pagube materiale”, potrivit rechizitoriului.

Bărbatul s-a angajat în depășirea unui autoturism Mazda și a intrat în coliziune cu acesta.

„S-a reţinut că cele două autovehicule se deplasau pe DN 67 – Teleşti, iar în momentul în care se apropia de imobilul unde locuia, martora a încetinit şi a semnalizat intenţia de a vira la stânga, după care s-a oprit, întrucât din sens opus circula un alt autovehicul. În acele împrejurări, martora a relatat organelor de poliţie că, iniţial, a fost depăşită pe partea dreaptă de un alt autoturism care circula în spate, iar după ce a fost lovită în partea din spate de autoutilitara Peugeot condusă de inculpat, autovehiculul său a fost proiectat într-un stâlp de electricitate”, au precizat anchetatorii.

În urma testării cu aparatul etilotest a bărbatului a rezultat o concentraţie de 1,04 mg/litru alcool pur în aer expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul a recunoscut că s-a urcat la volan, deşi consumase în acea dimineață aproximativ 1,5 litri de bere cu alcool și avea permisul anulat. Gorjeanul are antecedente penale, fiind condamnat pentru abateri la regimul circulaţiei rutiere.

Instanţa a apreciat că faptele inculpatului prezintă un grad semnificativ de pericol social, bărbatul fiind condamnat la 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului și la 6 luni închisoare, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Într-un final, gorjeanul are de executat 1 an și 4 luni de închisoare, pedeapsa fiind suspendată pe un termen de supraveghere de 4 ani. În acest timp, gorjeanul va trebui să presteze muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Teleşti sau a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Teleşti, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

Sentința pronunțată săptămâna trecută de Judecătoria Târgu-Jiu nu este definitivă.

I.I.