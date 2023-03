1.000 de lalele și garoafe și tot atâtea ciocolate, oferite de primarul de Motru doamnelor și domnișoarelor din localitate

Acțiunea a început pe 8 Martie, la ora 7.30, edilul din Motru, Cosmin Morega, fiind prezent la toate grădinițele din oraș și la o parte din școli. Aici a împărțit tuturor cadrelor didactice flori și ciocolate, dar și fetițelor și mămicilor și bunicilor prezente cu cei mici la unitățile de învățământ. Acțiunea a continuat în oraș, toate persoanele întâlnite în cale primind aceleași cadouri.

În jurul orelor prânzului, edilul a fost prezent la Fabrica de Tricotaje Manufactura Motru unde cele 150 de salariate au avut surpriza plăcută de a primi un simbol al primăverii chiar din partea primarului Cosmin Morega.

Totul a continuat apoi pe raza municipiului, iar începând cu orele 16.30 primăria din Motru prin Casa de Cultură a organizat un spectacol în parcul central, dedicat ființelor dragi, unde, de asemenea, copiii au primit cadouri dulci, iar mămicile și bunicile, flori.

Morega nu a uitat nici de data acesta cetățenii din Motru, cum o face din 2015 în fiecare an, alegând să fie in mijlocul oamenilor și la greu dar și la bine. De altfel, primarul a fost singura persoana publică vizibilă, în zona Motru, în perioada 1-8 Martie.

A.S.