Zonă turistică din Gorj terorizată de urși! Mesaje Ro Alert aproape în fiecare seară!

Localnicii din mai multe sate din zona Baia de Fier – Polovragi – Novaci – Rânca stau cu spaimă după ce, în ultimele zile, s-au înmulțit cazurile de urși care le intră în gospodării și, deocamdată, le produc doar pagube materiale.

Culmea este că urșii au fost aduși aici de pe Valea Prahovei, autoritățile de acolo reușind să scape de ei prin relocare. Pe rețelele de socializare au apărut deja imagini cu urși filmați din mașină pe drumurile din Baia de Fier sau cu ușa spartă a unui localnic în urma unui atac dat tot de o sălbăticiune. Ilie Basarabă spune că niciodată nu a văzut urși până acum prin preajma gospodăriei sale, fiind mirat că acum ursul a ajuns până în casa sa. „A spart tot la ușa de la intrare. Era din termopan și nu a putut s-o deschidă nici după ce a rupt geamul și partea de jos a acesteia așa că a rupt-o cu totul. A apucat-o din partea de jos și a tras de ea până a putut să intre în bucătărie. Nu a mâncat nici brânză, nici lapte și nici ouă, că erau toate la vedere. A luat o plasă cu pâine și a fugit cu ea prin grădină. Am găsit plasa a doua zi. Eu am 68 de ani, iar în tinerețe mă băteam cu ursul cu ciomegele sus la munte, nu aici în sat. Aici n-am văzut vreodată urși, dar, acum, de vreo lună și ceva, aproape în fiecare seară aud ba că a fost la mine, ba la nu știu care din sat, e ceva de groază, că nu știi ce se poate întâmpla”, a povestit bărbatul.

Oamenii au descoperit un bârlog pe care unul dintre urși și l-a făcut la vreo sută de metri de casă, într-o vie, aici fiind mai mulți pomi distruși de acesta. „A vrut să se urce în castan, să mănânce castane, probabil, i-a rupt scoarța, iar de aici s-a dus în vie. Am apelat la 112, au venit repede, dar el se sperie și fuge repede pentru că e pădure aproape, nu stă să fie prins. Cred că sunt vreo două luni de când a apărut pe aici, dar acum prezența lui e tot mai frecventă. Noi în via asta luam o tonă de struguri, iar acum nu mai avem nimic pentru că a distrus el totul. I-am găsit și bârlogul, se vede poteca pe care a făcut-o prin vie. Noi am auzit câinii lătrând și am venit cu o mașină de teren ca să îl speriem, că pe jos ne era frică, vă dați seama că ne poate ataca”, a povestit o localnică, în timp ce o vecină de-a ei spune că încă din luna iulie sălbăticiunea i-a dat atacul la turma de capre. „A venit pe drum, a sărit gardul și a dat iama în capre. Am auzit câinii lătrând, am venit aici, dar a plecat spre pădure. Alaltăieri dimineață a fost din nou pentru că au lătrat câinii. L-au gonit până spre pădure. Era o ursoaică cu pui. Pentru ei nu există gard sau vreo opreliște pentru că trec peste tot ce întâlnesc în cale. Mai suntem atacați și de alte sălbăticiuni, vin și șacalii, mai sunt și mistreții, parcă am trăi în junglă. În trecut noi nu am avut asemenea probleme. Am ajuns să stăm cu teamă. După primul atac n-am dormit vreo două săptămâni pentru că tot lătrau câinii noaptea și veneam să văd ce se întâmplă”, spune femeia.

Primarul Dumitru Turbăceanu confirmă relatările oamenilor și declară că acești urși au fost relocați de pe Valea Prahovei aici fără ca vreo autoritate locală să fi fost consultată în această chestiune. Urșii au fost aduși pe un fond privat de vânătoare, dar, evident, că, în căutarea hranei, coboară spre satele din zonă. „Oamenii mă sună pe mine că le-a venit iar ursul și eu le spun să sune la 112 că dacă nu sună la 112 nu se poate face procedura, nu pot să închei raportul și ne îngropăm în hârtii, dar problema principală nu o rezolvăm. Suntem într-o situație de noaptea minții, adică relocăm urși de la Sinaia și Bușteni, din zonă turistică, în altă zonă turistică. Îi aducem la Baia de Fier, Novaci, Polovragi, Rânca. Chiar așa ceva e strigător la cer, e o bătaie de joc la adresa noastră, nu a mea ca primar, ci a cetățenilor din zonă. Noi facem ce scrie la lege, adică facem rapoarte. Ne întâlnim cu Poliția, cu Jandarmeria, cu Garda Forestieră, DSV, am făcut cam tot ce e posibil, dar legea vânătorii nu îți dă voie să tragi noaptea și mai ales în localitate. Trebuie folosit glonț unic, tras de carabină, iar glonțul poate ajunge și la 2 kilometri. Păi ce facem, ajungem să ne omorâm între noi pentru urs? Nu e corect ce se întâmplă, cred că au fost alte interese la nivel mai mare și totul pică pe umerii noștri”, spune edilul din Baia de Fier.

Gelu Ionescu