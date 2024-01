Zeci de gorjeni nevăzători – șoferi cu acte-n regulă!

Descoperire îngrijorătoare făcută de prefectul Iulian Popescu într-una din anchetele pe care le-a dispus instituțiilor pe care le coordonează la nivel de județ. Acesta afirmă că zeci de gorjeni figurează în documente ca fiind persoane nevăzătoare, au certificat de handicap în acest sens, dar, pe de altă parte, au și permis de conducere și, cel mai probabil, chiar șofează pe drumurile din județ, deși nu ar avea cum să facă lucrul acesta dacă nu ar vedea. „De câteva luni urmăream o pistă în baza unor informații. E vorba de încasarea ajutoarelor de handicap corelate cu obținerea permisului de conducere. Sunt persoane cu certificat de nevăzător sau cu afecțiuni psihice care nu ar putea normal să conducă. Sunt persoane care încasează bani pentru că au probleme cu ochii și, în același timp, au obținut sau își păstrează permisul de conducere. În mod normal, când obții certificatul de handicap, dacă ai avut permis de conducere, permisul ar trebui anulat. Noi am corelat bazele de date ale unor instituții județene pentru a clarifica situația juridică a unor persoane. Am avut adrese la DGASPC Gorj și am cerut lista persoanelor cu handicap pe aceste categorii care nu pot conduce un autoturism pe drumurile publice, iar lista am transmis-o la Direcția care se ocupă cu Evidența Permiselor și a Înmatriculărilor. Am obținut 170 de persoane care sunt în ambele categorii, adică au permis și certificat de nevăzător care nu le-ar permite să conducă un automobil”, declară prefectul.

Informațiile acestea vor fi înaintate zilele următoare către IPJ Gorj, dezvăluirea făcută de Iulian Popescu venind în contextul anchetei care a dus la arestarea unor cadre medicale implicate în rețeaua pensionărilor anticipate cu ajutorul unor documente obținute prin șpăgi. „O să transmitem informațiila la IPJ, DGA și DGASPC. Mă interesează cum au fost posibile aceste inadecvențe. Unde se va stabili că cineva nu avea dreptul pentru certificat de handicap trebuie recuperați urgent banii cu toate penalitățile. Susțin ancheta de la Policlinică pentru că nu e normal să avem persoane sănătoase pensionate ilegal. Lumea le vede pe stradă, stau la cafele și, cu toate astea, sunt plătite din banii celor care muncesc zi de zi pentru a plăti taxe la statul român”, declară prefectul Iulian Popescu.

Gelu Ionescu