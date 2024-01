Viscol la Rânca! Mașini acoperite cu zăpadă!

Un episod de iarnă severă s-a consumat începând din noaptea de miercuri spre joi până ieri seară la Rânca, mai ales în zona de la „coada” stațiunii, unde se pune și bariera care blochează circulația pe timpul sezonului rece.

Vântul a suflat cu peste 100 km/h și a spulberat zăpada de pe creste, mașinile turiștilor cazați aici fiind acoperite aproape complet cu ninsoarea viscolită. Nu au fost multe la număr, dar au fost o „bucurie” pentru proprietarii lor, care le-au găsit acoperite sub mormanele de omăt. Ca să le poată scoate de acolo, oamenii au trebuit să pună mâna pe lopeți și să dea zăpada la o parte, asta în condițiile în care vântul a continuat să sufle cu putere toată ziua. „Pur și simplu nu ne așteptam să fie chiar așa zăpadă pentru că știm cum a fost vremea ieri, când am venit. E incredibil ce s-a întâmplat peste noapte. Miercuri, când am urcat aici, am venit foarte bine, drumul negru, chiar am și zis că uite ce vreme, dar a nins și acum dăm la lopată pentru că nu putem să ne mișcăm nicăieri de aici. Nu putem să mergem nici măcar să mâncăm decât dacă o luăm pe jos, dar e ceva distanță până la restaurant și prin viscolul ăsta măcar dau la lopată și scot mașina”, a spus un turist timișorean. Și alții ca el au pus mâna pe lopată, deși străduța pe care își lăsaseră mașinile fusese curățată de dimineață de un utilaj de gabarit mare trimis în zonă de Primăria Baia de Fier, cea care administrează acea zonă din stațiune. Șoferul de pe utilaj a menționat că el a încercat să le spună turiștilor să își ducă mașinile într-o zonă protejată, doar că nimeni nu l-a luat în seamă. „E destul de rău, e viscol foarte puternic, drumul blocat, noi deblocăm, dăm zăpada la o parte, dar într-o jumătate de oră e la loc și se blochează din nou. Răzbim greu, mai ales că sunt și câteva mașini lăsate pe drum. Cei care le au nu au manifestat niciun interes ca să le mute. I-am claxonat, am strigat la ei ca să vină să îi scot de acolo, dar nu au niciun gând. Au rămas la căldură în pensiune, în loc să fi venit să scoatem mașinile și să și le pună în siguranță undeva prin stațiune. Eu am deschis drumul de dimineață, la o oră, două, în funcție de cum termin restul străzilor, mai trec pe acolo, dar ei puteau să le pună de dimineață într-o zonă mai protejată”, a explicat bărbatul. Până la urmă fiecare s-a descurcat cum a putut, iar după prânz vântul s-a mai domolit, zona rămânând până aseară sub avertizare de cod galben. În ciuda vremii rele, chiar și când era viscol puternic, au fost turiști care au venit să schieze pe pârtia principală din stațiune. Pârtia s-a aglomerat după-amiază mai ceva ca în ziua liberă de 24 ianuarie, iar un pensionar din Drăgășani a schiat chiar de dimineață, când viscolul era în toi. „Eu vin din pasiune aici. Urc de la Drăgășani de vreo două ori pe săptămână și mă bucur de zăpada de pe pârtie. Nu contează că acum e vânt puternic, voi încerca să îl înfrunt toată ziua, că doar nu am plecat de acasă de dimineață ca să mă întorc la prânz”, a spus bărbatul. Ulterior i s-au alăturat pe pârtie și mai mulți studenți de la Universitatea ,,Constantin Brâncuși”, care au urcat la munte tocmai pentru a învăța să schieze în astfel de condiții extreme. Aceștia au menționat că vor fi schiori profesioniști la finalizarea cursurilor și, ca urmare, o astfel de vreme pentru antrenamentul lor era numai bună. Pe parcursul dimineții, turiștii din stațiune și nu numai au primit un mesaj RO Alert de la ISU Gorj pentru vreme rea, fiind sfătuiți să se pună la adăpost. Codul portocaliu a expirat la ora 10.00, fiind înlocuit apoi cu unul galben, care a fost valabil pe parcursul întregii zile. Această avertizare a fost valabilă pentru toată zona montană a țării, în zona noastră drumarii intervenind cu utilaje permanent pentru a menține circulația deschisă. Zăpadă înghețată pe carosabil a fost semnalată nu doar în zona Rânca, ci și spre Voineasa – Vidra, dar și pe alte zone montane administrate de DRDP Craiova, traficul desfășurându-se pe parcursul zilei în condiții de iarnă. Șoferii nu s-au plâns însă de probleme și nici nu au fost semnalate situații deosebite generate de viscol, prognozele meteo indicând o ușoară încălzire a vremii în zilele următoare.

Gelu Ionescu