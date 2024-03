Vin investitorii! Pungă de apă termală sub orașul Rovinari

Primarul Robert Filip a anunțat marți, în cadrul unei emisiuni de la un post de radio local, faptul că, în curând, investitorii străini se vor apuca de lucru în orașul Rovinari, astfel că zona se poate dezvolta din punct de vedere agricol și, de ce nu, chiar turistic, deoarece localitatea stă pe o pungă de apă termală.

Investitorii turci care au fost recent la discuții atât la Rovinari, cât și la Prefectura Gorj, vor deschide în orașul păstorit de Robert Filip cea mai mare seră de legume din România. Sera ar urma să fie amenajată pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, iar afaceriștii din Turcia vor reveni curând la Rovinari pentru semnarea actelor pentru terenuri. ,,Cea de-a patra investiție se referă la construcția unor sere. După discuția pe care am avut-o cu investitorii din Turcia, discuție care a fost materializată în urma întâlniri dintre domnul prefect și domnul senator Iordache la Istanbul, investitorii au venit la Rovinari, am identificat zonele unde am putea să-i ajutăm cu achiziția de teren, iar, ulterior, după toate studiile făcute, am depistat că orașul Rovinari stă pe o pungă de apă termală. Pungă de apă termală care ține de la Câlnic până la Rovinari, la Câlnic existând deja, astăzi, un puț termal, cred că este al OMV Petrom. După ce am făcut studiile, am constatat că vrem să ne înhămăm și să ne asumăm noi, ca UAT, să executăm acest puț de mare adâncime pentru a le favoriza venirea acestor investitori, ajungând să construiască cea mai mare seră, aproape 5 hectare din România, unde vor face legume. Ei sunt destul de avansați, în sensul în care am vorbit deja cu proiectanți, am vorbit ca și documentația pentru ANRM, pentru că trebuie să luăm licență de exploatare, iar cred că în maxim două săptămâni sau trei o să vină delegația din Turcia să semnăm actele pentru terenuri. Să vedem dacă și cei de la CEO, după ce am avut o discuție cu domnul Plaveti, sunt relativ deschiși ca să le favorizăm venirea acestor investitori, mai ales că acele terenuri din cariere sunt, astăzi, într-o stare de degradare maximă. Și, mai mult ca sigur, vom reuși să facem această investiție”, a declarat edilul orașului Rovinari, la Radio Infinit.

Izabella Molnar