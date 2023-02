VIDEO| Târgu Jiu: ”Școala Altfel”, la ISU Gorj!

O parte dintre copiii de la Târgu Jiu au mers astăzi la ISU Gorj, într-o activitate a ”Școlii Altfel”. Pompierii i-au primit pe cei mici, vorbindu-le despre cum trebuie să-și păstreze calmul într-o situație de urgență.

Dată fiind noua situație din județ, cu peste 800 de mici cutremure după cele două seisme de peste 5 grade, de săptămâna trecută, când mai ales copiii s-au speriat, o astfel de activitate este foarte plăcută pentru cei mici și, mai ales, utilă.

”Vizită la pompieri!

Mai multe unități de învățământ din județul Gorj au ales ca, în această perioadă, să-și organizeze activitatea în cadrul programelor „Școala Altfel” sau „Săptămâna verde”, astfel încât elevii să nu fie efectiv prezenți în sălile de clasă.

Ne bucurăm că suntem, ca de fiecare dată, o prioritate pentru unitățile școlare atunci când vorbim despre programul „Școala Altfel”!

Astăzi, am primit vizita unor copii de clasa a III-a din cadrul Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din municipiul Tg-Jiu. Am purtat discuții despre cum trebuie să ne comportăm într-o situație de urgență. Plăcut surprinși am rămas de acești micuți care aveau destule cunoștințe despre comportamentul pe care trebuie să-l adoptăm într-o situație de urgență, mai ales atunci când vorbim despre un cutremur.

Un comportament preventiv este esențial încă de la vârste fragede, iar educația și cunoștințele pe care le deprindem, cu siguranță ne vor ajuta atunci când ne confruntăm cu o situație de urgență!

Vă mulțumim pentru vizita de astăzi, dragi copii și vă așteptăm ori de câte ori aveți nevoie de lămuriri de la cei care intervin zilnic la situații de urgență!”, a comunicat ISU Gorj.