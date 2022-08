VIDEO: S-a răsturnat cu TIRUL în Defileu! Circulație blocată, cu orele!

Nici nu s-a deschis bine circulația rutieră pe noul pod din zona Lainici, care permite accesul tirurilor din nou prin Defileul Jiului, că ieri s-a și întâmplat un accident grav.

Cu o zi înainte un BMW s-a dat peste cap într-o curbă, iar într-un alt accident un motociclist a fost lovit de o mașină de pe contrasens. Ieri dimineață un tir condus de un șofer de 55 de ani din Hunedoara a făcut și el o ispravă pe care nu o va uita curând. Într-o curbă periculoasă la dreapta a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, după care a tras dreapta de volan și a ajuns cu capul tractor într-o prăpastie de câțiva metri. Semiremorca încărcată cu saci de ciment s-a pus de-a curmezișul pe șosea și, ca urmare, nimeni nu a mai putut trece pe acolo preț de câteva ore.

Șoferul mai avea în cabină alături de el o femeie de 53 de ani din Târgu-Jiu pe care o luase la ocazie. Amândoi au fost salvați de alți șoferi aflați în trafic și care au avut curajul să coboare în prăpastia de câțiva metri pentru a vedea care e starea lor, până la sosirea echipajelor de prim ajutor. Gorjeanul Nicu Turtoi este unul dintre martorii evenimentului respectiv, el povestind că s-a asigurat cu o sfoară pe care o avea în mașină pentru a putea coborî în prăpastie. „Dintr-o dată am văzut un nor de praf de ciment, mașina era în tangaj și după aia s-a răsturnat. A venit un alt șofer care a oprit motorul tirului, că încă mergea, chiar și răsturnat. Eu și cu alții am scos șoferul tirului. Și el și femeia de era cu el erau cu capul în jos acolo în prăpastie. Femeia era lovită în zona feței, iar șoferul era și la cap lovit. Au ieșit prin parbriz. Femeia de era cu el a zis că i-ar fi tăiat cineva calea și ar fi mers 80 de metri cu roțile de pe partea stângă pe șanțul de pe marginea drumului. Apoi a pierdut controlul volanului și așa a ajuns în prăpastie”, a spus Turtoi. La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de prim-ajutor după ce șoferii din trafic au dat alarma la 112. „Am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs pe Defileul Jiului, în dreptul localității Bumbești Jiu. La fața locului s-au deplasat două echipaje pentru descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul unității noastre, precum și 3 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean. Echipajele au constatat că la fața locului erau două victime, un bărbat și o femeie, conștienți și care nu erau încarcerați. Au primit ajutor calificat la fața locului, iar ulterior, au fost transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare”, a menționat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj. Un șofer aflat în trafic a povestit, la rândul său, că înainte cu puțin timp de producerea accidentului, tirul său a fost ușor acroșat de cel care era cât pe aci să ajungă cu totul în Jiu. „A trecut pe lângă mine cam la 1,7 kilometri de aici. Mi-a atins oglinda, cea mică de pe partea stângă de sus. Avea viteză, asta clar. Eu am oprit apoi într-o parcare și i-am zis prin stație dacă vrea să mă omoare. L-am făcut nenorocit, recunosc, așa i-am zis, mai ales că n-a oprit, ci s-a dus mai departe. Apoi am aflat că s-a întâmplat accidentul. Eu am oprit în prima parcare în care am avut posibilitatea și am sunat la 112 ca să anunț că mi s-a spart oglinda în trafic. Am spus că unul cu un tir mi-a fisurat oglinda și că a mers mai departe. Cel de la 112 mi-a zis să-l las în pace că are un accident mult mai grav la intrarea în Defileu, lângă mănăstirea Vișina. Așa am aflat și eu de accident și imediat s-a blocat circulația și am venit aici să văd ce s-a întâmplat”, a povestit Marin Simu, de 55 de ani, din Petroșani.

El a făcut o declarație oficială în acest sens și la Poliție, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Oana Vlăduț, confirmând că a fost deschisă o anchetă penală. „Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 55 ani, din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autotren pe DN 66, din direcția Petroșani-Târgu-Jiu, ar fi fost acroșat de către un alt autotren, condus de un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, moment în care primul conducător auto a pierdut controlul direcției de mers și s-a răsturnat pe carosabil și marginea râului Jiu, blocând traficul rutier pe ambele sensuri. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului de 55 de ani, din municipiul Hunedoara și a unei femei, de 53 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, pasager în autotren, ambii fiind transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, ca urmare a leziunilor suferite. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a menționat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj. La locul accidentului a fost adusă o macara de mare tonaj, precum și o volă, ambele utilaje reușind să ridice tirul din prăpastie și să redeschidă circulația în jurul prânzului.

O parte din operațiunea de eliberare a carosabilului s-a făcut pe o ploaie torențială, pe șosea fiind împrăștiate tone de ciment.

Gelu Ionescu