VIDEO: Percheziții la vila lui Nicolae Guță pentru bijuterii contrafăcute!

Polițiștii au descins, ieri dimineață, la una dintre vilele pe care manelistul Nicolae Guță le are în Petroșani, ancheta vizându-i pe trei nepoți ai acestuia.

Cântărețul de manele nu era acasă în momentul în care anchetatorii au bătut cu putere în ușă la intrare.

Mai multe mașini cu numere de București au fost parcate în fața proprietății lui Guță, ulterior, Poliția Capitalei venind cu clarificări suplimentare printr-un comunicat de presă.

Cercetările ar fi pornit de la faptul că nepoții manelistului ar fi scos la vânzare pe internet bijuterii din aur care imitau însemnele unor mărci protejate.

Anchetatorii au suspiciunea că marfa era contrafăcută și, de aceea, au venit cu noaptea-n cap în Valea Jiului pentru a strânge probe. „La data de 6 aprilie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 6 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Hunedoara, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și contrafacere.

În fapt, persoanele bănuite ar fi comercializat bijuterii, unele purtând însemnele unor mărci protejate, pe o platformă de socializare. În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost identificate bijuterii, cântare electronice de precizie, documente ce atestă volumul vânzărilor și 3.700 de euro.

Bănuiții urmează a fi conduși la audieri, iar ulterior vor fi prezentați magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și contrafacere de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au transmis anchetatorii.

Gelu Ionescu