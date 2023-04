VIDEO: Animale confiscate pentru că erau crescute în condiții improprii!

Mai multe animale și păsări au fost confiscate ieri din două gospodării din Bălești pentru că cei care le dețineau le creșteau în condiții improprii. Cele două proprietăți erau învecinate, iar una dintre ele era plină cu tot felul de deșeuri și gunoaie aduse acolo de cel care creștea păsări și animale, în special porci, în condiții greu de imaginat. Vecinii celor doi au reclamat de-a lungul timpului autorităților mizeria și mirosul pe care trebuie să le suporte, iar ieri autoritățile au decis să facă ridice animalele pentru a le duce în alte locații, în care să fie mult mai bine îngrijite.

„Bătrânul ăsta avea vaci și niciodată nu curăța la ele. Cum vine ploaia toată mizeria lui vine la mine pe casă și în curte. Nu mai spun că am și fântână.

Între el și celălalt nu e gard, iar la mine ajungea și mizeria din partea cealaltă.

Plus că de acum încolo vine căldura și ce miros e pe aici vara nu vreți să știți. Foarte bine au făcut că au venit în sfârșit să le ridice pentru că nu se mai putea sta”, a spus unul dintre vecini. Pe unul dintre bărbații care a rămas fără animale și păsări îl cheamă Ion Piele. Ieri a plâns când a văzut că rămâne fără animalele sale.

„Îmi sunt așa de dragi, dar atât am putut să le ofer.

Adunasem și eu de prin oraș una alta și adusesem aici în curte ce am putut că vroiam să le fac un adăpost.

Am și niște uși de termopan, că vroiam să le pun la casa care a ars. Eu nu am acte aici, dar am cunoscut-o pe proprietara care a stat aici, dar a fost un incendiu, a ars tot și am rămas eu, dar eu stat în oraș. Aici țineam doar animalele”, a declarat bărbatul.

Pe numele lui a fost deschisă și o anchetă pentru rele tratamente, pentru ridicarea animalelor fiind aduse mașini speciale care să permită transportul în condiții civilizate a vacilor, porcilor, gâștelor, găinilor, etc, de găsirea mașinilor ocupându-se Direcția de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean, condusă de Luis Popa.

În acest caz, IPJ Gorj a comunicat: ,,La data de 19 aprilie a.c., polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au efectuat verificări la locuința unui bărbat de 60 de ani, din comuna Bălești, care deținea pe proprietatea sa mai multe animale și cărora nu le asigura un adăpost corespunzător, hrană și îngrijire medicală.

Având în vedere că animalele se aflau într-o stare de pericol, polițiștii au emis patru ordine de plasare în adăpost pentru 20 de exemplare din specia palmipede, 13 exemplare suine, 2 exemplare canine de rasă comună, un exemplar din specia galinaceea și o felină, pentru o perioadă de 45 de zile. Proprietarul animalelor a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 205/2004, privind protecția animalelor.

Polițiștii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor Direcţiei Judeţene de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Județean”, a mai comunicat institutia.

Gelu Ionescu

https://www.youtube.com/shorts/N2MiAhPW7Yc