VIDEO: Adjunctul UMC Roșia, despre cumplitul accident din carieră: ,,A pornit rotorul, Nicușor Stoica a fost prins, a murit instantaneu, n-a avut nicio șansă”

* Miner strivit de rotorul unui excavator pornit accidental!

Săptămâna trecută s-a încheiat cu un groaznic accident de muncă, la Cariera Roșia. Un sudor, în vârstă de 42 de ani, a murit la muncă, vineri dimineață, strivit între rotorul și statorul port-cupe – excavatorul 03.

Inginerul șef Gabriel Fometescu, adjunct al UMC Roșia-Peșteana, a vorbit despre fatidicul accident mortal, în care salariatul carierei, Nicușor Stoica, și-a pierdut viața într-un mod cumplit.

,,A pornit rotorul, a fost prins între rotor și stator, în buncărul benzii 1… de acolo l-au ridicat mort. Nu știu, nu știu de ce a pornit rotorul, nu pot să spun de ce a pornit. Nu eram acolo în acel moment, atunci când am ajuns, am sunat la salvare, am chemat salvarea. Erau o echipă de trei. Fiecare utilaj are un brigadier care răspunde și care organizează lucrările pe utilaj. Acum este anchetă, se fac cercetări. Vă spun dumneavoastră ce am spus și poliției.

Rotorul era oprit, victima era în buncărul benzii 1, colegul lui era pe margine, la fel și celălalt. El suda. Nicușor Stoica era un bun meseriaș. Venise în urmă cu trei ani de la firma SAEM, ne bazam pe el fiindcă era un foarte bun muncitor, un om de bază.

Nu pot să-mi dau seama cum s-a întâmplat, de ce a pornit rotorul…. Este vorba despre o revizie programată a excavatorului, toată lumea era informată, știa. Nu eram presați de timp, totul mergea așa cum trebuie într-o revizie programată. Circuitul de benzi pe care mergea sterilul spre haldă era în ordine, excavatorul era în revizie planificată, cunoștea toată lumea programul, totul era discutat și stabilit, nu se făcea pompieristic nimic.

Revizia era programată de miercuri, accidentul s-a produs vineri. Totul este extrem de dureros… La noi, la Roșia, nu avem probleme de personal, fiindcă tot timpul oamenii au fost specializați, electricieni, excavatoriști. Chiar dacă un om pleacă la pensie, vine altcineva, care a fost pregătit înainte, și-i ia locul. În plus, Roșia e una dintre cele mai vechi cariere, cu oameni vechi, care își cunosc foarte bine meseria. Nu am fost supuși stresului așa cum se întâmplă în alte cariere. Roșia rămâne, ea nu se închide, se închide Peșteana. Noi nu aveam grija asta, că vom rămâne fără locuri de muncă… Cariera e bine organizată. Circuitele pe utilaj sunt complexe, dar toată lumea știe ce trebuie să facă. Nicușor Stoica făcea parte din secția mecanică. Avem până la 800 de salariați. Nu avem încă deficit de posturi pentru că am avut grijă să specializăm oamenii. Încet, încet, tinerii își fac loc printre cei vechi. De asta spun, nu era nevoie să ne mișcăm repede, să acționăm rapid… Nu era nimic lăsat la întâmplare.

Nicușor Stoica era angajat pe perioadă nedeterminată, cum v-am spus, un om de bază. Ne întâlneam în fiecare zi… Un om cu familie, are o fetiță mică… Nu știu de ce a pornit rotorul, el a murit instantaneu. N-a avut nicio șansă să-și salveze viața. Totuși, dacă ar fi să am o părere, tind să cred că a fost o eroare umană”, a mai precizat pentru Gorjeanul, adjunctul UMC Roșia-Peșteana, Gabriel Fometescu.

Mihaela C. Horvath

Unul dintre șefii bărbatului, Ion Vlădăoiu, nu a putut să își explice cum de a pornit rotorul din senin pentru câteva secunde. „Lucra pe rotor, la niște reparații de praguri, iar rotorul a pornit, dar nu știm cum, din ce cauză. Era decuplare separator dată afară și nu se poate explica cum a pornit rotorul. Cu câteva minute înainte, am avut niște manevre pentru mutarea unei stații și era decuplare totală. Asta înseamnă că nu era tensiune pe excavator. Apoi a fost cuplarea tensiunii, iar el lucra acolo”, a menționat acesta, vizibil marcat de cele întâmplate.