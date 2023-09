Victorii pe linie pentru juniorii D și E

Toate cele trei echipe de juniori ale CSM Târgu Jiu au câștigat meciurile disputate vineri, 8 septembrie, în etapa a-3-a din Campionatul Județean. Primul meci al zilei a fost cel dintre Juniorii D CSM Târgu Jiu 2 și ACS Viitorul Târgu Jiu. La capătul unui meci spectaculos, băieții lui Mario Găman și Bobi Staicu au înregsitrat o nouă victorie. Au trecut fără emoții de Viitorul și-au înregistrat a treia victorie consecutivă din campionat. Mario Găman s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale: ,,A fost un meci spectaculos, într-o partidă în care am întâlnit o echipă arțăgoasă, dar copiii noștri au făcut un meci foarte bun, au avut o prestație de lăudat. Ne bucurăm că de la meci la meci creștem din toate punctele de vedere. Felicitări tuturor pentru tot ce au arătat astăzi!”

Pentru CSM Târgu Jiu 2 au marcat: Casian Schinteie 2g, Alex Neferu 1g, Robert Fîciu 1g, Raul Grindeanu 1g, Denis Rîcu 1g, Andrei Dinu 1g.

LOT CSM TÂRGU JIU2 JUNIORI D: Mihnea Anghel, Eduard Belgiu, Denis Ciulavu, Nicolas Chirțibuș, Jayden Covercă, Rareș Dănescu, Rareș Dobre, Ianis Fîciu, Raul Grindeanu, Mihai Iordache, David Neamțu, Alexandru Neferu, Sebastian Nicolcescu, Mauritzyio Pană, Radu Popescu, Denis Râcu, Casian Schinteie, Sebastian Stoenescu, Robert Țacu, Alberto Iriza, Rareș Luță, Codrin Cinciulescu, Andrei Dinu.

Seria victoriilor CSM Târgu Jiu a fost continuată de cealaltă echipă care evoluează la nivel de juniori D, care a dispus de CS Jiul Rovinari2. A fost un meci dominat categoric de băieții lui Mario Găman și Bobi Staicu. ,,A fost un meci la îndemâna noastră, în care băieții s-au exprimat excelent din toate punctele de vedere. Vreau să-i felicităm pe această cale și sperăm că se vor menține pe un trend ascendent. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și un weekend plăcut tuturor”, a declarant Mario Găman, antrenor CSM Târgu Jiu Juniori D.

Pentru CSM Târgu Jiu Juniori D au marcat: David Bucă 5g, Cristian Hodoiu 3g, Gabriel Hodoiu 3g, Gabriel Ilinca 2g.

LOT CSM TÂRGU JIU JUNIORI D: David Bucă, Sebastian Folcuț, Tudor Grecu, Mario Gureanu, Gabriel Hodoiu, Cristian Hodoiu, Gabriel Ilinca, Ianis Lunceanu, Radu Lumezeanu, Rareș Motorga, Robert Neamțu, Andrei Pop, Ștefan Popescu, Radu Ciurea Predescu, Ianis Sandu, Radu Teodorescu, Gabriel Truță, Robert Iriza, Radu Flițan.

Juniorii E, pregătiți de Adrian Popescu, au ajuns la cea de a treia victorie consecutivă. Băieții săi au trecut fără probleme de AS Primavera Târgu Jiu.

Antrenorul echipei Juniori E SCM Târgu Jiu, Adrian Popescu mulțumit de jocul echipei: ,,Încă un meci bun făcut de elevii mei. Sunt mulțumit de evoluția lor ținând cont de căldura pe care s-a disputat acest meci. Au depus un efort fantastic și vreau să-i felicit pentru joc. Am câștigat, dar mai avem mult de muncă. Important este că văd din partea lor dorință, determinare și plăcerea de a juca și asta contează pentru mine. Forța CSM!”

Pentru CSM Târgu Jiu au marcat: Alexandru Găman 2g, Ionuț Stanciu 2g, Dragoș Bunea 1g, Andrei Lăutaru 1g, Yannis Cocheci 1g.

LOT CSM TÂRGU JIU JUNIORI E: Gill Balint, Bogdan Catană, Andrei Lăutaru, Patrick Ularu, Albert Suvar, Ionuț Stanciu, Alexandru Găman, Dan Bușe, Ionuț Popescu, Dragoș Bunea, Daniel Cocheci, David Fănaru, David Buzuloiu, Mario Zăstran. Antrenor: Adrian Popescu.

