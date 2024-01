Victorie la ultima aruncare

CSM Târgu Jiu a obținut un succes prețios în prima etapă a Grupei 11-18 din Liga Națională de Baschet Masculin. Gorjenii s-au impus înainte de sirena finală pe terenul formației CSM Ploiești, după un joc în care au revenit de la -20. O aruncare de trei puncte a lui Cameron Oluytan a făcut ca scorul final să fie 98-99, într-o partidă care a demonstrat, încă o dată, spiritul de luptă pe care îl are actuala formație a lui Kresimir Basic. Așa cum o arată și scorul pe sferturi, prima repriză le-a aparținut amfitrionilor, iar alb-albaștrii au fost mai buni în partea a doua: 33-24, 25-20, 20-28, 20-27. Interesant este că vizitatorii au condus doar de două ori în această confruntare, atunci când au marcat primele și ultimele puncte ale meciului. Eroul de la Ploiești, Cameron Oluytan, a fost și cel mai bun marcator al gorjenilor. Americanul a reușit de 23 de puncte. El a fost urmat de Dimitrius Underwood, care a totalizat 18 puncte, 9 recuperări și 10 pase decisive. Ethan Wright a terminat meciul cu 17 puncte, iar Arsenije Vuckovic a totalizat 16 puncte. Gorjeanul Camil Berculescu a încheiat meciul cu 10 puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive.

,,O victorie muncită și foarte importantă. Am crezut mereu în victorie, chiar și la -20, iar asta spune multe despre puterea mentală a echipei și despre spiritul nostru de luptă. Felicitări jucătorilor și întregii echipe. Sperăm că am adus bucurie, acasă, la Târgu Jiu. Ne bucurăm, iar de luni ne întoarcem la muncă, pentru că sâmbăta viitoare urmează o nouă deplasare grea”, a declarat antrenorul Kresimir Basic imediat după joc.

Victoria îi menține pe jucătorii croatului pe locul secund (6-1) în Grupa 11-18, faza a doua a campionatului. Etapa viitoare, CSM Târgu Jiu va juca tot în deplasare, cu CSM Focșani. Partida se va disputa pe 3 februarie.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Dimitrius Underwood 18p, Alexandru Berca 3p, Noam Weinberg 6p, Ethan Wright 17p, Camil Berculescu 10p, Cameron Oluytan 23p, Jalen Dupree, Adrian Vaida 6p, Arsenije Vuckovic 16p, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

