Vești bune de la Craiova: Kurtic debutează, Koljic se antrenează

Moralul e ridicat în Bănie după două succese consecutive obținute de Universitatea Craiova. Juveții o întâlnesc în această seară pe UTA, iar Laurențiu Reghecampf se gândește doar la victorie. Deși au obținut 6 puncte din ultimele confruntări, oltenii au impresionat doar pe alocuri în meciurile cu FC Hermannstadt și Politehnica Iași. Antrenorul gazdelor speră ca fanii să vină în număr mare la stadion, iar succesul să o apropie pe Ştiința de primul loc. Arădenii nu au evoluat în etapa precedentă și au patru puncte din patru confruntări. „Am avut o săptămână bună, pentru că venim după un meci câştigat în deplasare, chiar dacă am avut probleme în prima repriză, când nu am jucat ce trebuia, am discutat cu jucătorii şi am clarificat anumite probleme. Trebuie să fim atenţi, pentru că UTA nu este o echipă uşoară, are jucători buni și un antrenor cu mare experienţă. Au tot respectul din partea noastră, dar ne dorim să ne câştigăm cele trei puncte, alături de fanii care vor veni în număr mare. UTA a avut timp să pregătească, dar întotdeauna meciurile oficiale sunt bune, pentru că vezi problemele pe care le ai cu adevărat. Targetul nostru este să luăm cele trei puncte. Toate echipele care vin la Craiova au o ambiţie în plus, vin să se afirme, să arate că au valoare, stadionul te aduce la nivelul la care vrei să joci fotbal. Dorinţa mea este să devenim o echipă care va fi urmărită de celelalte, să jucăm cât mai bine şi să pierdem cât mai puţine puncte. Să ajungem noi pe primul loc şi vom vedea atunci cum ne vom descurca. Avem un mix bun între jucătorii tineri şi cei cu experienţă, până şi cei tineri au multe meciuri, precum Baiaram. Sper să nu avem surprize, sper să fie determinaţi, pentru că au valoare şi trebuie să arate acest lucru pe teren”, a declarat Reghe. Jasmin Kurtic este gata de debut, iar Elvir Koljic tot mai aproape de revenire.,,Îl veţi vedea pe Kurtic, va intra cu echipa şi o să vă faceţi o părere. În curând îl vom avea şi pe Koljic, a început să alerge, probabil ne vom baza pe el după pauza competiţională, deşi încercăm să-l avem pe bancă şi până atunci”. Universitatea Craiova – UTA Arad contează pentru etapa a șasea a Superligii și se dispută vineri, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Cătălin Pasăre