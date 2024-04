Underwood și Berculescu cer sprijinul fanilor pentru a trece de Galați: ,,Sunt foarte importanți”

Baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu își doresc o sală plină în primele două confruntări cu CSM Galați. Liga Națională de Baschet Masculin a intrat în ultima fază, iar seria cu echipa lui Florin Nini va hotărî cine rămâne în eșalonul superior. Cine ajunge primul la trei victorii se salvează de la retrogradare. Cea dintâi partidă are loc marți, 9 aprilie, de la ora 19.00. Joi, 11 aprilie, de la aceeași oră, se dispută meciul doi. Liderul din teren al formației noastre crede că suporterii pot juca un rol esențial în obținerea succesului. Americanul Dimitrius Underwood le cere coechipierilor să fie concentrați și să rămână uniți, chiar dacă vor fi și momente delicate pe parcursul acestor meciuri. Gorjenii i-au învins de două ori pe gălățeni în sezonul regular. ,,Suntem pregătiți, mă aștept să jucăm mult mai tare, mai agresiv. Cu toții cunoaștem importanța acestor meciuri. Au jucători noi, astfel că ne așteptăm să formeze o echipă mai bună decât pe cea care am întâlnit-o în prima parte a sezonului. Trebuie să fim focusați. Fanii sunt foarte importanți, pentru că în meciul cu Vâlcea au făcut o atmosferă incendiară și ne-au împins de la spate. Este un meci important pentru noi toți, pentru club pentru oraș, astfel că toată lumea trebuie să fie la înălțime. Cu siguranță, apărarea va fi una dintre cheile acestui meci. În același timp, trebuie să jucăm ca într-un meci capital, trebuie să rămânem uniți, indiferent de ce se va întâmpla și va trebui să luăm fiecare acțiune în parte”, a declarat Underwood.

Camil Berculescu speră ca trupa gorjeană să închidă seria în trei meciuri, la fel ca în precedentul campionat, când CSM nu i-a dat șanse Stelei. Totuși, baschetbalistul din Târgu Jiu avertizează că oponentul este unul puternic. Diferența s-ar putea face în defensivă, este de părere sportivul nostru. ,,Va fi o serie destul de grea. Sperăm să fie la fel de bine cum a fost anul trecut cu Steaua, să mergem pe o pantă ascendentă, să controlăm ambele meciuri și să terminăm seria în trei. Îmi doresc să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca anul trecut. Evident, ar fi impecabil să pornim cu 2-0 după jocurile din această săptămână. În primele două meciuri, la noi acasă, ar trebui să avem foarte multă susținere din partea fanilor. Sunt cele mai importante două meciuri ale campionatului. Trebuie să vină toată lumea la sală și să ne susțină. Despre asta este sportul. Avem așteptări înalte, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să stăm pe linia de plutire, să luăm fiecare moment al jocului în parte, să respectăm planul jocului, să aducem un plusvaloare în apărare, e clar. Sunt niște etape pe care trebuie să le respectăm”, a declarat Berculescu. La Galați evoluează acum gorjeanul Alex Berca, pe care Camil îl cunoaște foarte bine, atât în teren, cât și în afara lui. Cei doi au jucat împreună la juniori, dar și la Cluj. ,,Este prietenul și colegul meu. Îi doresc numai bine și să joace extraordinar. Chiar îmi doresc să aibă niște performanțe nemaipomenite, indiferent că joc împotriva lui sau nu. Când am fost la alte echipe, a fost aceeași legătura”, a precizat Berculescu.

Cătălin Pasăre