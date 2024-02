Un succes ar diminua frustrarea ,,juveților”

Universitatea Craiova trebuie să câștige, duminică, pe un teren ce s-a dovedit de multe ori ostil. După un rezultat frustrant, 2-2 acasă cu Universitatea Cluj, elevii lui Ivaylo Petev vor să obțină toate punctele din Moldova. FC Botoșani le va fi adversară, o echipă cu prestații mai bune de la începutul anului, care se luptă să evite retrogradarea. Confruntarea începe la ora 17.15 şi contează pentru etapa 26 din Superligă. Antrenorul Ştiinţei, Ivaylo Petev, şi căpitanul Nicuşor Bancu au vorbit despre ce trebuie ,,reparat” pentru ca ,,juveții” să obțină câteva succese vitale. Lipsa de omogenitate, greșelile și un psihic fragil sunt câteva dintre ,,argumentele” pentru zestrea mică de puncte acumulate. ,,Sperăm să luăm cele 3 puncte la Botoşani, pentru că avem mare nevoie de ele. N-a fost o săptămână uşoară, am fost dezamăgiţi, e important să ne revenim şi să câştigăm meciul de duminică. Trebuie să legăm 2-3 victorii pentru a avea alt moral, fiecare jucător trebuie să prindă curaj, jocul din prima repriză cu Clujul ne dă speranţe că putem să fim la un nivel bun o perioadă mai lungă. Va fi un joc de luptă cu Botoşani, trebuie să te baţi pentru toate mingile, aşa e în fotbal, nu poţi să câştigi numai din tehnică şi din calitatea jucătorilor. Formăm un lot puternic, dar avem nevoie şi de timp, pentru că nu este uşor să joci cu 5-6 jucători diferiţi de la meci la meci, poate şi de aceea au fost aceste prestaţii mai puţin bune”, a declarat Bancu.

,,În ultimii patru ani, Universitatea Craiova nu a câştigat la Botoşani, deci ne aşteaptă un meci greu. Ne pregătim bine, atmosfera este bună, jucătorii au bună dispoziţie şi eu cred că suntem gata să stricăm această statistică, o să căutăm din primul minut cele 3 puncte, deşi vedeţi că niciun meci nu este uşor. Dacă ei vor fi mobilizaţi, noi trebuie să fim de două ori mai implicaţi. Nu este plăcut că am remizat acasă, deşi am jucat bine, am creat multe situaţii. La jocul pe care l-am arătat noi, am pierdut două puncte şi sunt dezamăgit, dar acesta este fotbalul şi nu putem să întoarcem nimic. Emoţii vor fi tot timpul, important este să avem un gol în plus faţă de adversar la final. Echipa este mai puternică faţă de momentul când am venit, drept dovadă şi ultimul meci, dar unora le trebuie mai mult pentru a se adapta. Trebuie să stăm mai bine psihic, să avem încredere şi să nu mai primim uşor gol”, a explicat Petev. Cu 38 de puncte acumulate, Craiova ocupă în acest moment locul 4 în Superligă.

Cătălin Pasăre