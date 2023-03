Troupe, învins de Nicoară în duelul sărbătoriților

CSM Târgu Jiu a cedat pe teren propriu partida cu Steaua București, scor 75-80 (11-24, 19-14, 25-22, 20-20), meci care a contat pentru etapa a șasea din Grupa 11-18. Deși nu au făcut o partidă rea din punct de vedere ofensiv, gazdele nu au reușit să se apere mai precis în fața bucureștenilor, care au terminat cu 45% eficiența de la linia de trei puncte, față de numai 25% cât au avut amfitrionii. A fost și un duel al sărbătoriților între veteranii Porter Troupe, revenit pe parchet după o perioadă considerabilă de inactivitate, și Titus Nicoară, și el fost jucător la CSM Târgu Jiu. În ziua în care au împlinit 40, respectiv 35 de ani, cei doi au contribuit semnificativ pentru echipele lor. Porter a petrecut pe parchet aproape 20 de minute, timp în care a reușit 9 puncte (toate de după semicerc) și 5 pase decisive. Titus Nicoară a jucat non-stop pentru ,,militari” și a terminat partida cu 14 puncte și 8 recuperări. ,,În repriza secundă am jucat ca o echipă. Am luptat, am avut o şansă să câştigăm acest meci. Am avut câteva greşeli pe final, dar şi ghinion la câteva aruncări. Steaua a jucat însă mai bine şi a meritat victoria. Mi-aş fi dorit un succes, să am un cadou frumos de ziua mea. Ştiam că voi juca astăzi şi speram să sărbătorim în această seară. Titus este un prieten bun, mi-aș fi dorit să facă parte din echipa noastră. Pentru el este bine că a câștigat și îi urez ‘La mulți ani!’”, a spus Troupe la finalul confruntării. ,,A fost un meci foarte frumos, cu răsturnări de situație, iar, pe final, câteva aruncări au făcut diferență. După atâția ani, nu mai știu care este scorul între mine și Porter. Mă bucur că ne putem vedea pe teren și la vârsta asta. Nu a fost o zi diferită: antrenament, ședință, odihnă, meci. Bem maximum o bere și pregătim următorul joc”, a adăugat Titus Nicoară.

CSM Târgu Jiu este pe locul 6 în Grupa 11-18. Înainte de play-out, echipa noastră mai joacă la CSM Focșani și Laguna Sharks.

Cătălin Pasăre