Toți liderii sindicali ai CEO, sub același acoperiș

Președinții sindicatelor din cadrul Complexului Energetic Oltenia par să fi îngropat, pentru moment, securea războiului. Motivul, foarte justificat de altfel, este că noua lege a pensiilor pregătită de PSD și PNL pune în pericol drepturile salariaților CEO obținute prin Legea 197, așa cum am arătat în edițiile trecute ale publicației noastre.

De data aceasta, chiar și cei care i-au criticat și umilit pe liderii care au luptat pentru recunoașterea condițiilor speciale, par că înțeleg acum că minerii și energeticienii riscă să piardă drepturi abia câștigate. Astfel, atât liderii FNME și FNSE Univers s-au aliniat reacțiilor de la Sindicatul Energia Rovinari și Federația Națională a Muncii (afiliată la Confederația Meridian) și vor merge la București, la ministrul PSD al Muncii, Simona Bucura – Oprescu.

Președintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber a avut ieri o întâlnire cu ministrul Muncii, în urma căreia acesta a declarat: ,,În cadrul întâlnirii de lucru pe care am avut-o cu ministrul Muncii, doamna Simona Bucura-Oprescu am solicitat:

– Identificarea soluțiilor pentru aplicarea Legii 197/2021 ;

– Organizarea unei întâlniri cu liderii sindicatelor reprezentative din

Complexul Energetic Oltenia, care va avea loc miercuri, 08.11.2023, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Am fost, suntem și vom fi întotdeauna aproape de mineri și energeticieni și, mai cu seamă, ne preocupă viitorul Complexului Energetic Oltenia, iar problemele lor reprezintă un punct important pe agenda parlamentarilor PSD Gorj, fără filme și alte scenarii!”, a transmis parlamentarul.

