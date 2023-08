Toma Cuzin vrea să transforme festivalul într-unul internațional! „Film în Sat” – un succes încă din prima seară!

A doua ediție a festivalului de film de la Peștișani a debutat marți seara cu proiecția filmului „Ramon”, în prezența actorului principal din această peliculă, Pavel Bartoș, dar și a actriței Elvira Deatcu, care a dezvăluit că are origini gorjenești. „Film în Sat” este organizat de Cuzin Toma, celebrul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți”, care a copilărit la Peștișani înainte de a deveni miner, dansator la ansamblul „Doina Gorjului” și, mai apoi, actor.

Sute de oameni au venit pentru a urmări filmul proiectat pe un ecran uriaș, numărul participanților fiind peste așteptările organizatorilor. Oamenii s-au bucurat să îl revadă pe Cuzin Toma în mijlocul lor, unii având amintiri plăcute cu el. „Era copil și lucra cu noi aici la baraj pe Bistrița. A crescut cu noi în Colonie, la barăci, iar când a mai crescut a plecat. Apoi l-am văzut în film și acum uite că face un festival aici la noi în sat. E foarte frumos ceea ce a reușit să realizeze și pentru el și pentru noi. Noi aici oricum nu avem unde să ne ducem la film și nici timp nu avem. Acum ne-am terminat muncile prin gospodărie și am zis să venim să fim aici prezenți că nu puteam să lipsim”, a spus unul dintre localnici. Oamenii au fost bucuroși însă să îi vadă în carne și oase și pe eroii din film, Pavel Bartoș reușind să fie în centrul atenției și de această dată. Oamenii au stat la coadă pentru a face fotografii cu el, bucuria întâlnirii cu acesta fiind una uriașă.

Dar Bartoș a declarat că și el s-a simțit foarte bine la Peștișani, motiv pentru care va reveni și la edițiile viitoare. „Sunt pentru prima dată aici, dar nu și ultima dată. Îmi place tare mult. Îmi place să văd oameni care se bucură și bravo pentru Cuzin Toma pentru că a crezut în nebunia asta. E o nebunie frumoasă pentru că e foarte greu azi să organizezi așa ceva. Eu nu m-am gândit la așa ceva pentru că, de fapt, și pentru mine a fost o mare nebunie să produc „Ramon”. Să faci un film independent în România de azi e cel mai, cel mai greu. Dar nu e imposibil pentru că dacă ar fi ușor, probabil, l-ar face toate lumea. De asta îl admir și pe Cuzin pentru că știu prin ce trece, ce efort face, câte nopți nu doarme, dar știu câtă lume bucură aici. Mă bucur și că e foarte multă lume aici mai ales pentru o seară de marți și de început de festival. Am întâlnit aici oameni care mi-au spus că au venit special din diverse orașe, de la Orșova, din Târgu-Jiu, pentru a fi la festival, iar dacă reușești tu, ca organizator, să faci așa ceva, e mare lucru. Mă bucur că sunt aici și pentru că e ultima apariție publică a lui „Ramon”.

De acum încolo, pentru șase luni, va fi pe o platformă de streaming. Aș mai rămâne aici, dar am proiecte în derulare. Cei care sunt aici la festival sunt însă norocoși pentru că văd și ultima proiecție a lui Ramon în public, dar și pentru că sunt în fața acestui ecran uriaș. Cred că ei sunt cei mai norocoși pentru că doar în fața unui astfel de ecran, într-un astfel de loc, tu ești doar al filmului și filmul e doar al tău”, a declarat Pavel Bartoș. Înainte de a rula filmul, artiștii s-au adresat publicului numeros, oamenii stând nu doar pe sutele de scaune aduse pentru ei, ci și pe jos, interesul pentru film și festival fiind unul foarte mare. Elvira Deatcu le-a vorbit spectatorilor, ocazie cu care a dezvăluit că are origini gorjenești. A fost răsplătită cu aplauze și făcută să se simtă ca acasă, artista mărturisind că într-un sat din apropiere de Godinești și-a petrecut multe din vacanțele de vară.

„Eu am copilărit aici. La bunicii materni din Bistrița mergeam deseori și, într-o mai mică parte, ceea ce înseamnă 2-3 săptămâni, veneam aici în Gorj la bunicii din partea lui tata. Totul se întâmpla într-un loc absolut superb. Din gardul casei începea o coastă mare de deal și cu o livadă plină de gutui. Iar prin fața casei trecea un pârâu în care ne scăldam. E vorba de Pârâul din Vale, de la Godinești. Deci nu sunt pentru prima dată în Gorj. Îl felicit pentru Toma și toată echipa lui pentru că s-a gândit să realizeze acest festival. Când am aflat că și Cuzin e din Gorj am stat și ne-am povestit amintiri din copilărie. Cred că este foarte important să existe un astfel de festival în sat pentru ca lumea să aibă acces la filme. Sunt emoționată și pentru că sunt aici în zonă, dar și pentru că sunt cu Pavel și alți membri din echipa Ramon. M-am bucurat tare mult că am putut să ajung aici”, a mărturisit Elvira Deatcu. Cel mai încântat de cum a decurs prima seară de festival a fost însă „Firicel”.

Cuzin Toma își face deja planuri pentru anul viitor, când se gândește să transforme festivalul într-unul internațional, cu filme și actori din afara țării, asta dacă nu își ia el altă cetățenie, după cum a glumit pe această temă prietenul său, primarul Cosmin Pigui. „Ediția a doua aduce un festival mult mai mare decât cel de anul trecut. E dublu. Sunt mult mai multe filme și concerte față de prima ediție. Avem Bogdan Simion, vine Mărgineanu, Corina Sârghi a deschis festivalul, este Gheorghe Visu, va fi și Horațiu Mălăele, care vine cu un spectacol recital de poezii, ce va avea loc înaintea filmului „Nunta Mută”.

Cel mai important este că îl am pe primarul de aici lângă mine pentru că primarul este prietenul meu. Am spus-o mereu și o spun în continuare că, de fapt, așa am plecat la drum în acest proiect, alături de un prieten. Dacă era un primar aveam mai multe rețineri, dar Cosmin Pigui îmi este prieten, îmi susține proiectul, așa cum a făcut și anul trecut. Susține proiectul chiar și financiar și cred că acest festival va crește mereu în următorii ani. Anul viitor mi-aș dori să îl facem internațional. Sunt mulțumit de cum au decurs lucrurile în prima seară, mai ales că a fost o seară de marți, iar promovarea nu a fost cea mai bună. Eu dacă am mai mult de 10 persoane la un film românesc sunt foarte fericit. Dacă mergeți într-un cinema o să vedeți maxim 3-4 persoane. Aici sunt sute de oameni. Festivalul oricum este apreciat și este invitat și în alte locații din țară. De exemplu, vom fi la Cernătești, în Dolj, dar am fost și la Islaz. Avem Murighiol și Întorsura Buzăului, dar succesul cel mai mare îl are la Peștișani. Din succesul de aici încercăm să ducem o fărâmă și în alte locuri din țară”, a spus Cuzin Toma. Festivalul continuă până la finalul săptămânii. Accesul este liber, locuri de parcare pentru mașini sunt suficiente, iar întreg programul poate fi aflat pe paginile de internet ale festivalului, fiecare seară fiind una mai interesantă decât alta.

Gelu Ionescu