Terasa ,,Ghiocela” rămâne fără activitate! Firma a pierdut în instanță solicitarea de ridicare a restricției

Autoritatea publică locală din Motru, în urma unui control făcut la societatea Ghiocela, punctul de lucru Piața veche, a constatat că firma care utiliza o terasă aici, pe domeniul public, funcționa în ilegalitate. Practic, societatea ocupa zeci de metri pătrați din domeniul public, pe care a construit garduri și un schelet metalic pentru terasă, fără autorizație. Unitatea comercială nu avea canalizare, dejecțiile ajungând în matca din apropiere. Cu aceasta ocazie, primăria a decis suspendarea autorizației de funcționare dar și sancționarea cu amendă a societății.

Aceasta continuă activitatea comercială deși nu are autorizație. Mai nou, instanța de judecată a respins solicitarea firmei de ridicare a restricțiilor. Cu toate acestea, ca într-un sat fără câini, administratorul tot continuă și acum activitatea ilegală pe terasa amintită.

Poliția Locală Motru a adus la cunoștința tuturor instituțiilor de control ce se întâmplă la Motru, iar ANAF-ul și Antifrauda au răspuns, aducând la cunoștință că instituția publică are dreptul să confiște toate încasările pe perioada funcționării fără autorizație, să sancționeze contravențional societatea până la intrarea în legalitate. Chiar dacă firma se hotărăște să intre în legalitate, acest lucru nu este posibil repede deoarece societatea nu are cadastru, autorizație de construire pentru mai multe stații, construcții metalice, ba mai mult ea a realizat o platformă betonată de 50 mp, un gard de beton peste Canalul de gardă (matcă), ce aparține Consiliului Județean Gorj, și este administrat de autoritatea publică locală. Reamintim că acesta este certificatul de urbanism cu numărul zece, solicitat de firma ,,Ghiocela” primăriei, după ce a a fost prinsă în ilegalitate. Asta, pentru mai multe puncte de lucru, unde firma își desfășoară activitatea.

