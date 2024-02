Sute de participanți, la Târgul de Mărțișoare de la Școala Gimnazială ,,Pompiliu Marcea”

Elevii Școlii Gimnaziale „Pompiliu Marcea” Târgu Jiu au participat marți, 26 februarie, la cea de-a șaptea ediție a Târgului de Mărțișoare, sub egida proiectului ,,Viața ca o zi de Florii”, proiect inclus în calendarul activităților județene, avizate Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Târgul a adus publicului peste două mii de mărțișoare și produse handmade confecționate de copii, timp de o săptămână, utilizând materiale din natură, plante presate/uscate, scoici, semințe și materiale sintetice. Proiectul și-a propus și a reușit să dezvolte încrederea în sine, abilitățile de comunicare și negociere, capacitatea de convingere și spiritul antreprenorial al copiilor, prin jocuri și activități practice.

,,Copiii, îndrumați de cadrele didactice, au achiziționat materialele ecologice, au confecționat mărțișoarele, și au pregătit promoțiile, sloganurile și sistemul de vânzare, învățând astfel să contureze un plan de afaceri. Evenimentul a fost deschis publicului – părinților, copiilor, tuturor celor care au dorit să-i susțină pe cei mici în inițiativa lor de a deveni antreprenori și lideri pasionați de ceea ce fac, dar și celor care nu doresc să ofere în primele zile ale lui martie obiecte comerciale, ci caută adevărate bucăți de tradiție, mărțișoare superbe, inocente, emoționante, făcute cu suflet. Acest eveniment a avut, și de această dată, un real succes, deoarece elevii au invitat cu gingășie frumoasa primăvară în orașul nostru. Primavara reușește întotdeauna să trezească în sufletul nostru bucurii şi emoţii deosebite, iar evenimentele specifice primăverii oferă copiilor posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a acestora. Școala organizatoare dorește să mulțumească părinților, bunicilor, cadrelor didactice dar și partenerilor pentru implicarea în acest proiect”, a declarat Rozica Pătrășcoiu, directorul Școlii Gimnaziale ,,Pompiliu Marcea” Târgu Jiu.

O parte din bani vor fi donați în scop caritabil

La târgul organizat marți chiar în curtea unității de învățământ au participat nu doar elevi, ci și cadre didactice, dar și membri din familiile copiilor. O parte din banii obținuți în urma vânzărilor mărțișoarelor și florilor handmade vor merge spre susținerea unui elev cu multiple probleme de sănătate.

,,Un prim scop al proiectului a fost Acela de a trezi sentimente de toleranţă şi apropiere faţă de unele persoane cu probleme de sănătate, dar și formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste mici. Astfel, o parte din banii obținuți din vânzarea florilor confecționate vor fi donați unui elev din școala noastră. El se numește Codruț și are o impresionantă poveste de viață. Soarta pentru acest elev a fost cruntă, el trecând încă de la vârsta de 4 luni prin intervenții chirurgicale atât la nivel neurologic, cât și cardiac, iar noi ne-am propus să îl ajutăm”, a precizat conducerea Școlii Gimnaziale ,,Pompiliu Marcea”.

Codruț are 8 ani și a fost diagnosticat la doar 4 luni de viață cu hidrocefalie, operat neurologic (pe creier) la 4 luni jumătate, iar în urma investigațiilor s-a descoperit că nici inimioara nu era tocmai bine. La vârsta de 1 an s-a intervenit chirurgical pentru închiderea unui orificiu la inimă. De la vârsta de 8 luni, copilul face kinetoterapie. Pentru că musculatura sa a fost foarte afectată, merge în mai multe centre de recuperare din țară, dar face kinetoterapie și în Târgu Jiu, săptămânal. În prezent, Codruț se deplasează doar cu sprijin. Pentru că nu stă bine nici pe partea verbală, copilul face logopedie de trei ori pe săptămână.

De asemenea, un al doilea scop al proiectului ce a constat în organizarea unui Târg de Mărțișoare cu implicarea directă a elevilor de la Școala Gimnazială ,,Pompiliu Marcea” a fost ca aceștia să joace rolul unui antreprenor. ,,Este important ca cei mici să afle care este importanța banilor – cum se câștigă și ce facem cu ei? Cu ajutorul acestui proiect ne-am propus ca elevii să înțeleagă valoarea banilor și faptul că pentru a-i câștiga trebuie depuse eforturi. Încântarea a fost mare, deoarece toate produsele realizate de ei au fost valorificate: expuse, vândute sau donate. O parte din bănuții câștigați vor fi donați, iar restul vor fi investiți într-un proiect la nivelul fiecărei clase, de comun acord cu părinții și elevii”, a mai spus directorul unității de învățământ.

