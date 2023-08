Succes în amicalul cu Vâlcea. Basic: ,,Mingea trebuie să circule mult mai repede”

CSM Târgu Jiu a reușit să se impună într-o partidă de pregătire disputată, marți, în Sala Sporturilor înpotriva nou-promovatei CS Vâlcea, 71-67. Baschetbaliștii gorjeni și-au găsit greul ritmul, au ratat o sumedenie de libere și o comis greșeli de începători în primele zece minute ale confruntări. Gazdele s-au trezit în următoarele perioade de joc, pe care le-au controlat, dar au căzut din nou pe final, atunci când vâlcenii au forțat egalarea. Ethan Wright a fost cel mai bun marcator al echipei noastre, cu 17 puncte, dar și remarcatul întâlnirii, cam singurul shooter veritabil pe care îl are Kresimir Basic pe parchet în acest sezon. De altfel, croatul a recunoscut că vrea să imprime echipei un alt stil. ,,Avem jucători care pot să arunce, însă nu shooteri adevărați, cum era, anul trecut, spre exemplu, Dylan Frye. Este o echipă schimbată, avem un alt stil de joc. Mingea trebuie să circule mult mai repede, noi să fim mult mai agresivi. Nu am început meciul așa cum ne-am fi dorit, în special în ceea ce privește aruncările le la linia de libere, iar acest aspect ne-a urmărit pe parcursul meciului. Am făcut o treabă destul de bună ca echipă, în special în sfertul trei și, parțial, în sfertul patru. Nu am reușit să terminăm meciul așa cum ar fi trebuit, dar e o situație normală, scorul a fost strâns. Face parte din pregătire, din învățăre, sunt jucători noi, mulți dintre ei la primul contact cu Europa. Până la urmă, este important că am găsit o cale de a câștiga acest meci”, a declarat antrenorul după primul succes în noua componență.

Jalen Dupree a adăugat 10 puncte, iar Dimitrius Underwood și Arsenije Vuckovik, câte 9. Un alt jucător a fost totuși evidențiat de principalul trupei gorjene: Andrei Bărăgan. ,,A fost un meci bun din punct de vedere fizic, o luptă fizică de ambele părți. De asemenea, putem să-l evidențiem pe Andrei Bărăgan, care, chiar dacă a intrat în meci moale, până la final a înțeles care este rolul său și modul în care să evolueze. Sperăm să continue pe această linie, ca să evolueze la un nivel de baschet mai bun”, a mai spus Basic. Cele două echipe se vor întâlni din nou duminică, în cadrul Cupei Târgu-Jiu. La competiție mai participă CSM Târgu Mureș.

CSM Târgu Jiu – CS Vâlcea 71-67(14-20, 21-9, 25-26, 11-12)

CSM Târgu Jiu: Jason Hubard 6p, Andrei Bărăgan 2p, Noam Weinberg 7p, Ethan Wright 17p, Alexandru Berca, Octavian Popa Calotă 6p, Jalen Dupree 10p, Dimitrius Underwood 9p, Robert Paliciuc, Camil Berculescu 5p, Arsenije Vuckovik 9p, Flavius Toropu, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Cătălin Pasăre