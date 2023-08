Start fals pentru Gilortul

Gilortul Târgu Cărbunești a părăsit Cupa României după confruntarea cu Viitorul Şimian. Mehedințenii s-au impus cu 3-0, grație unui final perfect de meci. Partida a fost echilibrată în prima repriză, dar gazdele au fost mai insistente în partea a doua a confruntării, iar acest lucru a dat roade. Fabio Trip (77′), Cristian Poiană (90’+2 – penalty) și Robert Eshun (90’+4) au punctat pentru mehedințeni. Gilortul a cerut penalty la 1-0, dar centralul confruntării a considerat că intervenția lui Nețoiu asupra lui Gîlcescu a fost regulamentară. Antrenorul Mario Găman a declarat că este totuși mulțumit de cum s-a prezentat echipa în acest stagiu. Acum, tehnicianul gorjean așteaptă întăriri. ,,În prima repriză a fost o partidă echilibrată, unde și noi am avut situațiile și șansele noastre. În repriza secundă, am început un pic mai moale, i-am lăsat să ne domine puțin, dar era și normal pentru că am avut puține zile la dispoziție pentru începerea pregătirii și știam că se va întâmpla lucrul acesta. Am luat gol ușor, pe o greșeală colectivă a apărării, iar apoi nu am reușit să ne mai creăm oportunități, să egalăm. Ne-au prins de două ori pe contraatac, dar, per total, nu pot să zic că sunt nemulțumit de efortul jucătorilor, pentru că am întâlnit o echipă care își dorește primele două locuri și știm ce transferuri a făcut. Eu spun că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor pentru această perioadă, știm unde suntem, ce trebuie să făcem și sper ca, până la ora primului joc oficial, să avem altă față, cel puțin din punct de vedere fizic. Scorul nu a arătat realitatea din teren, dar trebuie să rămâi concentrat până la finalul jocului. Urmează încă patru meciuri amicale și sperăm să ne vină și câțiva jucători noi. La ora primului joc oficial din campionat, sper să avem un loc competitiv, care să facă față cu brio rigorilor din Liga 3”, a precizat Găman.

Viitorul Șimian – Gilortul 3-0 (0-0)

Au marcat: Fabio Trip (77′), Cristian Poiană (90’+2 – penalty), Robert Eshun (90’+4)

Cartonașe galbene: Dulap/Avrămescu.

Viitorul: Bunea – Dogaru (90’+3 Malacu), Nețoiu, Dulap (cpt), Hondorocu – Croitoru (60′ Poiană), Toader (80′ Rupa), Trip (80′ Faur), Eshun – Curea (60′ Tărăbîc), Trancă. Rezerve neutilizate: Ciută – Vlad, Țugain. Antrenor: Alexandru Stoica.

Gilortul: Iuțalîm – Bărănescu, Gheorghe, Marina, Siewe – Avrămescu (cpt, 67′ Habet), Oprișa (90’+2 Brujan) – Săulescu, Roncea (46′ Gîlcescu), Marica (67′ Lazăr) – Meliță (57′ Dănăricu). Rezerve neutilizate: Oprița – Nejoiu, Căldăraru. Antrenor: Mario Găman.

Sâmbătă, 5 august, începând cu ora 10.00, Gilortul va susține cel de-al doilea meci de pregătire în compania Științei Turceni. Partida se va disputa pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”.

Cătălin Pasăre